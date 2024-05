Aliados já dão "Luísa vice" como certa

Foto: FÁBIO LIMA Luísa Cela deixará Secretária da Cultura e está cotada para vice de Evandro Leitão

Vereadores e deputados alinhados com o bloco do governo Elmano de Freitas (PT) no Ceará já enxergam a secretária da Cultura do Estado, Luísa Cela (PSB), como vice da chapa de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. A confiança na indicação cresceu sobretudo após o governador anunciar saída da secretária, que será substituída por Gecíola Fonseca. Filha da ex-governadora Izolda Cela (SB), Luísa se filiou recentemente ao PSB do senador Cid Gomes (PSB) e deve deixar a secretaria em 5 de junho, limite do prazo legal para a disputa em Fortaleza. Poucos dias antes da filiação da secretária, o vereador camilista Léo Couto (PSB) já afirmava, embora sem citar nomes, que o PSB receberia "nome de peso" e "candidatíssima a vice" para a disputa na Capital.

Vice

Além de Luísa, o PSB também tem outra possível pré-candidata a vice na chapa do PT, com a vereadora Enfermeira Ana Paula. Outros partidos, como o PSD, MDB e Republicanos, também já demonstraram interesse pela indicação.

Ligados

Vale lembrar que o PSB, embora tenha Cid como seu principal líder hoje no Ceará, é comandado no Estado por Eudoro Santana (PSB), pai do ministro Camilo Santana (PT). Alinhamento entre PT e PSB, portanto, é certo.

Itinerante

A Alece continua na próxima semana seu projeto de sessões itinerantes pelo Interior do Estado. Dessa vez, sessões entre 3 e 6 de junho acontecerão no Sertão do Canindé, na sede do IFCE do município.

Benção

Para quem estava reclamando da falta de alianças do PT pelo Interior: sigla decidiu em Palmácia apoiar Leonardo Araújo (PSB) para prefeito. Com direito a discurso cheio de elogios da senadora licenciada Augusta Brito (PT).

Lagoa

Comerciantes do Conjunto Tancredo Neves cobram que a Prefeitura de Fortaleza faça a drenagem do cruzamento da Rua Castro de Alencar com a Avenida Plácido Castelo, que tem se tornado uma "lagoa permanente".

Protesto

Na manhã de hoje, o cruzamento entre as vias deve receber, a partir das 8h30min, um protesto de comerciantes da região, que reclamam da ausência de resposta da demanda pela gestão municipal.

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Senado Federal

Greve dos TAEs em debate

O Senado realiza na próxima semana audiência pública para debater a greve de servidores técnico-administrativos em educação (TAEs) de universidades e institutos federais. Servidor Daniel Farias representará TAEs da UFC.

Visita

O presidente da Fecomércio do Ceará, deputado Luiz Gastão (PSD), recebe na próxima segunda-feira, 6, vereadores de Fortaleza na Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará, mantida pela instituição no Centro da Capital.

Sesc e Senac

O equipamento fornece cursos em gastronomia e hotelaria e funciona no antigo condomínio Panorama, em frente ao Marina Park, renovado em ação com o Estado. A Fecomércio não esconde interesse por novos projetos do tipo.

Horizontais

Artistas que se apresentaram no Festival da Juventude, da Prefeitura de Fortaleza, estão desde março esperando os cachês. Premiados da ação também ainda não viram a cor do dinheiro de prêmios. Situação é especialmente triste visto que o Festival tem o objetivo de revelar novos talentos. Uma baita introdução à vida no setor.