TRE-CE forma maioria para condenar Fernandes por propaganda antecipada

Foto: Samuel Setubal ANDRÉ Fernandes, Bolsonaro, Carmelo e Nikolas no Paulo Sarasate

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) formou maioria nesta segunda-feira, 8, para manter condenação contra o deputado federal André Fernandes (PL) por propaganda eleitoral antecipada. Caso envolve evento de lançamento da pré-candidatura do deputado, ocorrido em agosto e que teve presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O deputado havia sido condenado pelo caso na primeira instância ainda em 20 de maio, com fixação de multa em R$ 15 mil. Nesta segunda-feira, recurso apresentado pela defesa do parlamentar começou a ser julgado pelo TRE-CE, com o relator do caso, Daniel Carvalho Carneiro, votando pela manutenção da condenação.

Acompanharam o voto os magistrados Luciano Nunes Maia Freire, Daniel Carvalho Carneiro e Francisco Gladyson Pontes. O julgamento, no entanto, foi suspenso após Rogério Feitosa Carvalho Mota pedir vistas do processo. Além de Feitosa, único voto restante do plenário é do juiz eleitoral Francisco Carvalho Érico da Silveira.

Advogado questionou aspectos "formais e de mérito"

Responsável pela defesa de Fernandes, o advogado Damião Soares Tenório questionou a tese de campanha antecipada, criticando aspectos formais e de mérito do caso. Ele destacou, por exemplo, que ação original do Ministério Público não incluía os endereços URL de parte dos vídeos questionados pelo órgão.

“Era como se ele cobrasse ‘tira esse outdoor aqui’, mas sem dizer o local onde ele está”, diz, apontando que, pela lei eleitoral, a ausência da informação já seria critério para não recebimento da ação. O advogado também critica critérios utilizados pelo MP para delimitar o caráter eleitoral do evento, como grande presença de público, com 10 mil pessoas.

“A gente está chegando agora no período das convenções. Imaginem que nesses interiores, a partir de 20 de julho, um candidato ligado à direita traga o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou um candidato da esquerda traga o presidente Lula ou ministro Camilo Santana, é absurdamente incontrolável a quantidade de pessoas que vão estar lá. Esse critério de dizer que um evento desses tem dimensão de ‘comício’ é uma régua difícil de se fazer”, afirma.

“Nós sabemos que nós vivemos hoje uma absurda divisão ideológica, de direita e esquerda. Então, se traz Lula e Camilo lota, se traz Bolsonaro lota”, continua. No mesmo sentido, ele rejeita que destacar Fernandes como “de direita” seria pedido de votos, mas sim uma exaltação de características pessoais, o que é permitido na lei. “Para muitas pessoas, ser de esquerda ou de direita é uma exaltação, hoje não tem vaga para Centro”, diz.

Juiz alegou prova "robusta e inequívoca"

A tese da defesa, no entanto, foi rebatida pelo relator do caso. Para Daniel Carvalho Carneiro, existe conjunto probatório “robusto e inequívoco” de caráter eleitoral do evento. Ele cita, por exemplo, pedidos implícitos de votos ao pré-candidato, assim como a própria realização do ato no estádio Paulo Sarasate, um equipamento público da Prefeitura de Fortaleza.

“O evento contou com participação de cerca de 10 mil pessoas, dispondo de significativa estrutura de palco, iluminação e som. Se observa ainda que os frequentadores tinham vestuário padronizado, em cor verde-amarela, fazendo alusão ao partido do representado”, diz o magistrado, que destacou também caráter implícito do pedido de votos.

Neste sentido, ele destaca fala do deputado Nikolas Ferreira (PL), presente no ato, que disse “se Fortaleza nunca teve prefeito de direita, vai ser a primeira vez que Fortaleza vai ter” e a repetição da expressão “bote fé” por presentes, entre outros. Tais falas seriam, avalia, pedido implícito de votos por meio de “palavras mágicas”, conceito da Justiça Eleitoral para estratégias que tentem “esconder” caráter explícito de pedidos de votos.

Na prática, a decisão mantém a retirada de vídeos do evento de pré-candidatura do deputado publicados no YouTube. Vídeos divulgados no Instagram, no entanto, foram retirados da imposição pela ausência de especificação de URL. Sem a definição do julgamento, o caso depende agora de nova inclusão na pauta do TRE-CE. Apesar da formação de maioria, nada impede, no entanto, que qualquer um dos magistrados que já se manifestaram promova a alteração de seus votos no julgamento.