Conselho de Ética da CMFor segue sem presidência e sem data definida para reunião

Foto: FABIO LIMA Os integrantes do Conselho de Ética a responsabilidade de julgar e penalizar os parlamentares que ferirem as normas da casa

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar foi definido no dia 13 de fevereiro pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Léo Couto (PSB), e aguarda reunião para decidir quem irá presidir a comissão. O conselho conta com sete vereadores efetivos e dois como suplentes. A expectativa é que o encontro ocorra após as festividades de carnaval no início de março.

Os nomes definidos para essa representação no Legislativo Municipal são dos vereadores Professor Enilson (Cidadania), Dr. Luciano Girão (PDT), Julierme Sena (PL), Carla Ibiapina (DC), René Pessoa (União), Erich Douglas (PSD), Ana Aracapé (Avante). Também agregam a lista como suplentes os vereadores Aglaylson (PT) e Pedro Matos (Avante).

René Pessoa (União) afirmou que, embora os membros não tenham se reunido, é uma pauta importante para a Casa. “Eu tenho certeza que temos uma grande comissão criada que vai colocar valores importantes da nossa Câmara Municipal para discutir as melhorias à cidade de Fortaleza”, complementou. Já Luciano Girão (PDT) informou a impossibilidade de avaliação das mensagens enviadas, como o caso do vereador Inspetor Alberto (PL), sem a definição de um presidente.

De acordo com as diretrizes da CMFor, o objetivo do Conselho de Ética é: “zelar pelo cumprimento dos mandamentos éticos referentes às atividades políticas dos parlamentares, utilizando um regulamento próprio que apresenta todos os processos necessários na execução das medidas disciplinares.” Os integrantes também terão a responsabilidade de julgar e penalizar os parlamentares que ferirem as normas da casa.

por Camila Maia - Especial para O POVO



Com informações da Câmara Municipal de Fortaleza.