Sarto tenta voltar ao jogo em Fortaleza

Ausente das redes após o término do mandato, o ex-prefeito José Sarto (PDT) parece estar disposto a "reocupar" espaços tanto nas mídias digitais quanto nas mesas de negociações que definirão rumos do PDT no Ceará. De volta às redes nos últimos quinze dias, o pedetista tem usado cada vez mais o espaço ou para rebater críticas do sucessor Evandro Leitão (PT) ou para defender ações de sua gestão. Durante o Carnaval, foram várias as publicações de Sarto destacando obra da Heráclito Graça, que, embora tenha sido alvo de questionamentos da atual gestão, tem conseguido evitar alagamentos em trechos da avenida - até então conhecida pelo problema. Segundo antigos "sartistas", presença maior também ocorrerá em articulações futuras do PDT.

Outro ponto

Curioso é que Sarto ainda não tenha entrado no principal tema que vem movimento críticas da atua gestão em Fortaeza: a situação financeira deixada por ele na Prefeitura. Segundo Evandro, dívidas chegariam a R$ 4,6 bilhões.

Atrasou

Sarto tem razão, aliás, em comemorar êxito da obra da Heráclito Graça. Mas vale lembrar que a obra, prevista ainda para o ano passado, não foi concluída pelo pedetista. Novo prazo da gestão Evandro é para 30 de abril.

Sem VIP

Grande acerto do prefeito Evandro Leitão (PT) e da secretária Helena Barbosa (Cultura) a decisão de acabar com "áreas VIP" e frontstages durante eventos do Carnaval de Fortaleza. Novidade foi bem recebida por foliões.

Sem barreiras

Afinal de contas, se é o contribuinte que paga a festa, nada mais justo que não ocorra distinção entre o público em uma festa pública. Agora é esperar que o modelo vire regra para futuros eventos do Paço Municipal.

ADI

Foi enviada para a Procuradoria Geral da República Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Novo contra emenda à Constituição do Ceará que extinguiu o antigo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM).

"Disponíveis"

O Novo questiona sobretudo ponto que manteve conselheiros do antigo TCM como "em disponibilidade", mantendo salários ainda que eles não estejam hoje aptos para assumir vagas abertas no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Adail em alta com gestão

Recentemente promovido a "pedra no sapato" do prefeito Evandro Leitão (PT), o vereador Adail Júnior (PDT) teve no último fim de semana várias de suas demandas na região do Antônio Bezerra atendidas pela gestão. Pelo visto, reclamar funciona.

Cedeca

A Justiça Global, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará (CEDECA) e outras entidades apresentaram apelo conjunto ao Comitê Contra a Tortura e ao Subcomitê para Prevenção à Tortura da ONU.

Tortura

Os órgãos buscam apoio internacional para contestar inativação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Ceará, que hoje segue inoperante por falta de posse de peritos eleitos.

Horizontais_

O Hospital da Unimed Fortaleza ganhou o reconhecimento de melhor hospital do Sistema Unimed no Brasil, segundo ranking global de hospitais da revista Newsweek em parceria com a plataforma Statista. /// O estudo avaliou destaques de 30 países, com o Hospital da Unimed aparecendo na 35ª colocação nacional.