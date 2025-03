Projeto Santa Quitéria: Estudo aponta graves riscos à biodiversidade e à saúde humana

Foto: Wellington Romão/divulgação PARECER aponta omissões e riscos no Projeto Santa Quitéria

Novo estudo de 128 páginas divulgado nesta semana por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) aponta graves riscos à biodiversidade e à saúde humana em decorrência do Projeto Santa Quitéria, empreendimento que busca desenvolver a exploração de urânio e fosfato nos municípios de Santa Quitéria e Itatira, no sertão cearense.

Nesta quinta-feira, 13, ocorre em Itatira nova audiência pública para discussão do projeto. Um momento aberto ao debate com a população da região já havia acontecido em Santa Quitéria na última terça-feira, 11. Nesta ocasião, pesquisadores da UFC apresentaram o novo parecer técnico-científico questionando a segurança do empreendimento.

O Projeto Santa Quitéria visa a exploração de urânio e fosfato no Ceará por parte do consórcio formado pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e pela empresa Galvani Fertilizantes. Já as mediações e debate público estão sendo conduzidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



O estudo da UFC questiona o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) apresentado pelo consórcio como uma das condições para o licenciamento do projeto. Segundo os pesquisadores, o documento possui falhas tanto em análises de recursos hídricos e de impactos à saúde quanto omissões sobre dados da fauna e flora da região. Em entrevista à Vertical, o biólogo e especialista em conservação da biodiversidade Thieres Pinto esclareceu diversos pontos do parecer técnico.

Análise populacional e altos riscos de radiação

Segundo pesquisadores da UFC, o EIA/Rima do projeto apresenta "lacunas significativas" na compreensão dos impactos da ação na biodiversidade local. Entre outros pontos, o relatório não dispõe de um levantamento inicial da radiação em espécies da fauna e flora antes do empreendimento, o chamado "tempo zero (T0)".

A falta desta informação impossibilita a análise futura do impacto da radiação em espécies da região. “Daqui a seis meses, um ano, dez anos, se alguém encontrar um nível de radiação alto nesses animais ou nessas plantas, quem vai comprovar que essa essa radiação aumentou por conta da exploração do urânio? Não dá. Não sabemos o nível que tem hoje. Eles podem alegar que esse número já era natural antes da exploração”, afirma o biólogo.

Outro ponto negativo levantado pelo parecer técnico é a falha no monitoramento ambiental. Os responsáveis pelo estudo da empresa afirmam que estão monitorando os níveis de radiação nos alimentos de alto consumo – como feijão, milho e leite –, mas o documento da UFC cobra também essa investigação em tecidos da fauna e flora local.

“Eles precisam fazer uma análise de T0, saber como estão os níveis de radiação nos tecidos, coletar animais, coletar plantas, levar para o laboratório e descobrir como está a radiação deles agora, antes da execução”, complementa.

A região examinada é limitada

“Uma espécie dessas pode ser exposta a radionuclídeos ali nas cavernas de Santa Quitéria. E elas são espécies com grandes aglomerações, elas têm grandes números de indivíduos e podem se deslocar até regiões como Crato ou até Rio Grande do Norte”, elucida o Thieres, especialista em biodiversidade pela UFC.

Diante dos julgamentos técnicos, o estudo é falho nas abordagens sobre a radiação e e impacto na cadeia alimentar. A conclusão é que não são previstos os prejuízos tanto para o animal inicialmente contaminado quanto para o seu predador, podendo causar o espalhamento dos danos.

Omissão da legislação estadual

De acordo com a pesquisa multidisciplinar da UFC, nem todas as espécies em extinção catalogadas pela legislação estadual são consideradas no estudo. O EIA não considera a Portaria SEMA Nº93/2022, a qual possui a seguinte lista de mamíferos ameaçados no Estado do Ceará:

Leopardus emiliae (Gato-do-mato-pequeno, VU)



Puma concolor (Suçuarana, EN)



Herpailurus yagouaroundi (Gato-mourisco, VU)



Subulo gouazoubira (Veado-caatingueiro, VU)



Dicotyles tajacu (Cateto, EN)



Lonchorhina aurita (Morcego, VU)



Pteronotus gymnonotus (Morcego, EN)



Pteronotus personatus (Morcego, EN)



Furipterus horrens (Morcego, VU)



Natalus macrourus (Morcego, VU)

No entanto, o EIA apresenta outras Portarias, como a de Nº 145 e 146/2022, referente a outras espécies. A escolha dos pesquisadores foi julgada como uma possível omissão pelos responsáveis pela análise técnica: “Eles utilizaram a portaria das aves ameaçadas, dos répteis ameaçados, dos anfíbios ameaçados, mas não utilizaram a dos mamíferos, que foi lançada antes das outras. É mais antiga”, afirma o biólogo.

Outras questões

Além de explorar as implicações na fauna e flora do Estado, o estudo levanta as possibilidades de problemáticas na ocupação de solo, à socioeconomia, às relações históricas e culturais do local, entre outros debates.

Um ponto levantado por Thieres Pinto, um dos responsáveis pelo relatório técnico da UFC, é o impacto nos recursos hídricos escassos na região semiárida de Santa Quitéria, com ênfase tanto no consumo próprio quanto para a economia.

“O volume de água que eles querem utilizar para produção de um minério radioativo vai causar desabastecimento nas comunidades, vai causar impacto nas comunidades pesqueiras, vai causar impacto nas comunidades produtoras, inclusive, nas comunidades que produzem leite, queijo e vegetais. Eles já estão sendo impactados, as pessoas já não querem comprar os produtos dali”, ressalta.

Próximos passos

O Parecer Técnico foi enviado ao Ministério Público, à Fundação Nacional dos Povos Indígenas e a outros órgãos que regem a pauta ambiental no País. Além disso, a segunda audiência pública acontecerá esta quinta-feira, na Quadra de Eventos São Francisco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Itatira.



“Eu acredito que esse empreendimento, com o nível de estudo e de avaliação ambiental que se tem, não tem qualquer condição de ser aprovado. Mais uma vez, eles estão vendendo esse estudo deles como como uma coisa super moderna, algo super resolvido, mas a gente acredita que não tem qualquer condição técnica ambiental de ser aprovada”, declara o pesquisador.



por Camila Maia - Especial para O POVO