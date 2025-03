Críticas a José Sarto dominam sessão da Câmara Municipal

Foto: Reprodução/Instagram Sarto fez postagem nas redes sociais no local onde foi feita a obra da avenida

Vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza proferiram críticas sobre os vídeos publicados pelo ex-prefeito José Sarto (PDT) no último final de semana. As postagens já haviam repercutido nas redes sociais e foram alvo na Casa Legislativa ainda nesta terça-feira, 18.

“O Sarto deve estar muito revoltado com o resultado das eleições. Afinal de contas, ele foi o primeiro prefeito na história de Fortaleza que não conseguiu se reeleger. Teve 11% dos votos. Um ex-prefeito que tinha uma máquina, que tinha um monte de secretarias, que estava na gestão, não conseguiu se reeleger, ainda fica em terceiro lugar. ”

Em tribuna, a vereadora Professora Adriana Almeida (PT) direcionou mensagem ao ex-prefeito: “Sarto, não adianta vir com mentiras e fake news, que parece que você tá aliado aí à turma da extrema direita e tá aprendendo a fazer fake news, porque o povo não é bobo. O povo sabe como sofreu nas suas sabe tanto que não lhe reelegeu e ainda lhe colocou aí num terceiro lugar”

Durante a gestão Sarto foram oito empréstimos feitos nessa casa que ele diz que foi com apoio dos vereadores. Eu não votei nesses empréstimos, muito menos na entrega das áreas verdes, certo? Então, oito solicitações de empréstimo, quase R$ 3 bilhões, com juros exorbitantes e a curto prazo, levando sim o nosso município a um endividamento.

Rebatendo as críticas da oposição sobre a falta de medicamentos nos postos de saúde, a base governista afirma que Sarto deixou R$ 4 bilhões em dívidas, sendo R$ 500 milhões apenas na área da saúde.

Os petistas também enfatizaram o gerenciamento negativo das unidades do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS). “Sarto chega, ele é um médico, entende pouco de saúde, ele fala em 27 CAPS. Fortaleza tem 16 caps, ele criou um CAPS durante 4 anos. Os CAPS estão sucateados, a saúde está precarizada”, diz Adriana, vereadora na CMFor.

Outras provocações foram feitas ao nome do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), antecessor a José Sarto e integrante da mesma sigla. “Não dá também só para culpar o Sarto, né? Porque a culpa ficou toda pro Sarto e Roberto Cláudio não leva culpa nenhuma, mas foi 12 anos de um projeto de desmonte”.

“E não sou eu que tô dizendo, não. São as categorias que vem aqui. A própria posição às vezes vem falar aqui de uma categoria e diz: "Olha, o PCCS só teve na gestão da Luisiane e 12 anos de gestão fizeram o quê? Cadê os concursos? Cadê a atualização dos planos de cargos e carreiras?", acrescentou.

A atuação de José Sarto, inclusive, foi alvo de críticas por ex-integrantes da própria gestão. “Eu estive secretário na gestão do prefeito Sarto, indicado pelo meu partido PP.(...). "Eu fiquei 40 meses na gestão, três anos e quatro meses. Eu, na qualidade de secretaria da regional, nunca tive a oportunidade de desfachar como prefeito de Fortaleza. Ele nunca recebeu um secretário regional. Isso é muito ruim", afirmou Benigno Júnior (Republicanos), ex-secretário executivo da Regional 7 em Fortaleza.

O vereador PP Cell (PDT), considerado “oposição construtiva” do governo, endossou as críticas negativas ao prefeito."'Mas a culpa é do Sarto, porque só tem três meses (de gestão) e a culpa é do Sarto". Mas uma hora o nosso prefeito Evandro Leitão vai ter que começar a trabalhar", ressaltou.

por Camila Maia, especial para O POVO