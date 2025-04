Articulador da pulverização por drones rebate ação da PGJ contra norma

Foto: Junior Pio/Alece O deputado estadual Felipe Mota (União) é o autor do projeto de lei que permite pulverização de agrotóxicos por drone

O autor da lei que aprova a pulverização por drones no Ceará, deputado estadual Felipe Mota (União), rebateu nesta quinta-feira, 17, de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), formalizada pelo procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley de Carvalho Filho, contra a norma. Em entrevista à Vertical, o parlamentar argumentou que o Projeto de Lei teve embasamento científico para possibilitar a sua aprovação.



“Os estudos acadêmicos e aprofundados não condizem com a fala do Procurador, o desenvolvimento não tem espaço para o ‘eu acho’ e sim para o correto dentro das especificações técnicas”, defendeu Mota. Apesar dos apontamentos, o deputado reconheceu a legitimidade do pedido da Procuradoria-Geral de Justiça do Ceará, afirmando que “é um direito garantido constitucionalmente por aquele que se sente prejudicado”.



“O primeiro legítimo representante do Agronegócio na assembleia cearense sou eu, antes corria frouxo sem escutar os dois lados”, acrescentou.

O parlamentar também rebateu críticas sobre a velocidade para a aprovação da medida pela a Assembleia Legislativa e pouco debate no plenário. “O regimento interno da casa permite. Inclusive, outras matérias de interesse do Ministério público foram aprovadas em regime de urgência dentro do princípio da legalidade”, disse Mota. O PL foi aprovado em regime de urgência, em dezembro de 2024, com o apoio do governador Elmano de Freitas (PT).

Segundo a PGJ, a nova lei vedaria princípios constitucionais obrigatórios da pauta do Meio Ambiente, como a prevenção, a precaução e a proibição do retrocesso ambiental. Além disso, a defesa também argumenta a falta de conhecimento sobre os riscos à população das regiões de pulverização. “Não há estudos suficientes que comprovem a efetiva segurança para o meio ambiente ou para a população circunvizinha de uma plantação que é submetida ao uso de agrotóxicos aplicados pelo uso dessa nova tecnologia”, destacou PGJ em ação.

A decisão da procuradoria foi tomada após representação do deputado estadual Renato Roseno contra a lei que alterou art.-B da Lei Estadual Zé Maria do Tomé (nº 12.228/1993). Tanto o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Caomace) quanto Centro de Apoio Operacional da Saúde (Caosaúde), no Ministério Público do Estado Ceará, foram acionados pelo deputado psolista.

Em resposta à decisão do PGJ, a Assembleia Legislativa do Ceará afirmou que ainda não foi notificada pelo Poder Judiciário da Ação citada. “Quando notificada, a defesa será apresentada nos autos do processo”, alegou a Casa Legislativa. A ação, por sua vez, tramitará no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).



por Camila Maia - Especial para O POVO