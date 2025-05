Bolsonarista diz acreditar que Cid ainda seguirá Ciro em acordo com oposição

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Ciro Gomes cumprimenta o deputado estadual Alcides Fernandes

A deputada Dra. Silvana (PL) afirmou na última semana não descartar a possibilidade de o senador Cid Gomes (PSB) vir a acompanhar o irmão Ciro Gomes (PDT) em recente aproximação do pedetista com a oposição de direita na Assembleia Legislativa.

“Não acho impossível que venha o Cid também. Não acho mesmo, o que o Ciro falou foi que a nível nacional ele estaria com o irmão. Isso já é um grande passo de reconciliação.”, disse Silvana à estagiária Camila Maia, da Vertical.

“Existe essa torcida por parte da oposição, sim. Eu acho que a gente pode construir um momento em que a gente diga, ‘o PT já chega, já deu’. Vemos no aqui e nacionalmente, está afundado em corrupção, em lama”, continua Silvana.

A fala ocorre após Ciro Gomes participar de reunião conduzida por partidos de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Alece. O encontro, que reuniu siglas como União Brasil, PL e PDT, contou até com sinalização de apoio de Ciro à candidatura do deputado Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL), ao Senado.