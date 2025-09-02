Câmara de Fortaleza e Alece fazem minuto de silêncio pela morte de jornalista Júlia Ionele

Foto: Instagram/ Júlia Ionele Júlia Ionele

A Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Ceará realizaram nesta terça-feira, 2, um minuto de silêncio em homenagem à jornalista cearense Júlia Ionele, falecida no último fim de semana após dura batalha contra a leucemia.

“Uma jovem de 31 anos, jornalista, assessora parlamentar que tinha todo um futuro pela frente. A gente tem que estar aqui sempre lembrando desses e dessas que fazem os mandatos junto conosco”, disse a vereadora Adriana Almeida (PT), autora da proposta de homenagem na Câmara Municipal.

Na Alece, proposta foi requisitada pelo presidente do Legislativo, deputado Romeu Aldigueri (PSB). O falecimento de Júlia também foi lamentando por diversas autoridades do Estado, incluindo o governador Elmano de Freitas (PT) e a vice-governadora Jade Romero (MDB), que trabalhou com a jornalista durante campanhas eleitorais.

Com passagens pelo Sistema Verdes Mares, Júlia Ionele também atuou em equipes de assessoria parlamentar da Alece. Atualmente, ela trabalhava com a senadora Augusta Brito (PT), que também lamentou o falecimento.

