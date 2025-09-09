Evandro anuncia novos parques urbanos municipais nesta quarta-feira

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O prefeito Evandro Leitão (PT) comanda nesta quarta-feira, 10, evento no Centro de Eventos de preparação para a COP30, que será realizada em novembro em Belém (PA). Na ocasião, o gestor irá anunciar a criação de novos parques urbanos em Fortaleza.
O evento, intitulado “Diálogos Rumo à COP 30”, ocorre a partir das 8h desta quarta-feira, 10. Além do prefeito, deverão participar da ação diversos especialistas, como Gabriela Otero, do Pacto Global da ONU no Brasil, e Hannah Kim, especialista sênior em Desenvolvimento Urbano pelo Banco Mundial.
Também participam representantes de movimentos sociais diversos, como Preto Zezé, co-fundador da Central Única das Favelas (CUFA) e Leina Mara, coordenadora da Rede de Catadores do Estado do Ceará.
