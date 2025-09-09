Fux sinaliza divergência, mas isso pode não ser tão bom para Bolsonaro

Foto: Gustavo Moreno/STF Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, faz a sustentação sobre olhares de Fux e Dino

Entre os diversos pontos de destaque da retomada do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e aliados nesta terça-feira, 9, um dos mais comentados foi divergência antecipada pelo ministro Luiz Fux com relação ao voto do relator do processo, Alexandre de Moraes, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Menos de dez minutos após Moraes iniciar a leitura de seu voto, que defendeu a condenação de Bolsonaro e outros sete réus, Fux pediu a palavra para destacar que, embora vote direto no mérito, ele pretende retomar as preliminares em seu voto, por se posicionar de forma divergente em pontos do recebimento da denúncia.

Comemorada por bolsonaristas, a divergência de Fux pode não ser tão “boa notícia” para o ex-presidente e militares de alta patente. Isso pois, ao sinalizar que já possui voto finalizado sobre o caso, o ministro também indica que não deverá pedir vistas do processo, o que poderia adiar o julgamento de Bolsonaro e outros réus por até 90 dias na Corte.

Certos de uma derrota na Primeira Turma, bolsonaristas vinham contando com protelar ao máximo o julgamento nesta instância do STF, até como uma forma de tentar avançar a pauta da anistia no Congresso Nacional. Com votação de Fux já nesta semana, o mais provável é que veredito sobre o ex-presidente seja concluído ainda nesta sexta-feira, 12.

