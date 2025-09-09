Governo, CUFA e organizações lançam Polo de Saúde no território Yanomami

Foto: Divulgação/CUFA Centro de Referência fica localizado dentro do território indígena Yanomami, em Roraima

A Central Única das Favelas (CUFA) e a Frente Nacional Antirracista (FNA) inauguraram no último fim de semana o novo Centro de Referência em Saúde Indígena de Surucucu, na terra indígena Yanomami, em Roraima. Os órgãos destacam a estrutura como um marco na resposta à crise humanitária que afeta os povos indígenas da região desde 2023.

A iniciativa, pioneira no Brasil, conta com parceria da ONG alemã Target e.V. Ruediger Nehberg, do iFood e do Ministério da Saúde, além da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), comandada pelo cearense Weibe Tapeba. A ideia é garantir atendimento de saúde dentro dos próprios territórios indígenas, sem necessidade de deslocamentos.

“Eu me lembro que quando vivíamos dias de calamidade na saúde, chamei apoio da CUFA e fomos atendidos de forma imediata. Essa resposta rápida possibilitou a criação do primeiro centro de referência hospitalar dentro de uma floresta no mundo”, diz Júnior Hekurari, líder Yanomami. “Hoje, meu povo terá atendimento de ponta dentro do seu próprio território”, diz.

Segundo a CUFA, o novo centro foi pensado para “oferecer atendimento médico contínuo e especializado, com foco em vacinação, nutrição, saúde materno-infantil e emergência”. A unidade contará com equipes multidisciplinares permanentes e integração entre saberes tradicionais indígenas e o Sistema Único de Saúde, atendendo mais de 10 mil indígenas.

“Não podemos ter informação do que está acontecendo com os Yanomami e ficar de braços cruzados. Usamos toda a nossa capilaridade e capacidade de mobilização, como já fizemos em outras emergências, para ajudar ao máximo possível”, afirma Kalyne Lima, presidente da CUFA, que destaca “aprendizado” da pandemia como forma de articular a ação.

“A logística que utilizamos durante a pandemia foi capaz de fazer com que mobilizássemos atenção, parceiros e, principalmente, realizar algo tão fundamental quanto a entrega de um equipamento de saúde numa área tão complexa e para os verdadeiros donos do país. Não é favor, nem caridade. É justiça. Vale a todos que acreditaram“ enfatiza Preto Zezé, co-fundador da CUFA e atual presidente da CUFA Rio de Janeiro.

