Petistas rebatem fala de Alcides sobre rezar por morte de Lula: "Fariseu"

Foto: Junior Pio Deputado estadual Alcides Fernandes (PL)

Vereadores e deputados petistas saíram nesta terça-feira, 9, em crítica a fala do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) sobre ter “orado muito” pela morte do ex-presidente Lula (PT). Em entrevista e discursos no Legislativo, eles repudiaram a fala e chegaram a questionar a “interpretação distorcida” que o parlamentar teria da fé cristã.

“Esse pastor é um fariseu. Alcides é um fariseu que usa da fé e da boa vontade do povo para tentar subir politicamente. Ontem foi divulgado pelo jornal O Povo que o pai de André Fernandes, o deputado Alcides Fernandes, disse que reza para que o presidente Lula possa morrer e que não vem dando resultado. Olha só o cúmulo. Um pastor dizer que reza pela morte de um semelhante. Não tem nada de cristão”, disse o vereador Aglaylson (PT).

“A fé deve ser usada para aproximar as pessoas do bem, para promover solidariedade e esperança. Jamais para estimular a violência ou desejar a morte de alguém. Isso é uma distorção completa da palavra cristã”, continua o vereador, que levou o assunto à tribuna da Câmara Municipal na manhã desta terça-feira.

.Em entrevista à coluna, a deputada Larissa Gaspar (PT) também rebateu o colega de parlamento, repudiando a fala. A gente repudia e não consegue nem entender como é que ainda existem pessoas que acreditam em um discurso tão falacioso como esse. Dizem Deus, pátria e família mas na verdade não é nem uma coisa nem outra”, disse.

“Não é Deus, porque os que se dizem cristãos estão aí dizendo em público que rezam pela morte dos seus adversários políticos. Deus não prega o ódio, nem o assassinato de ninguém né. Prega o amor, inclusive aos inimigos. E pátria não, né, porque batem continência para a bandeira de outro país”, continua a deputada.



Os parlamentares respondem a fala de Alcides Fernandes realizada na manhã desta segunda-feira, 8. Durante reunião da oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Barra do Ceará, o deputado disse ter afirmado a apoiadores que não adiantaria orar pela morte de Lula. "Já orei foi muito, não dá certo". (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)