O consenso entre Evandro e sindicatos

Presidente da Câmara Municipal, Léo Couto, e secretário municipal das Finanças, Márcio Cardeal

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou ontem projeto do prefeito Evandro Leitão (PT) que cria limites para o comprometimento das receitas da Prefeitura de Fortaleza. Maior ponto de resistência à matéria, que previa possibilidade de cortes em reajustes de servidores, no entanto, foi excluído do texto após reunião com sindicatos. A negociação foi conduzida pelo presidente do Legislativo, Leo Couto (PSB), e pelo secretário Márcio Cardeal (Finanças). Após a reunião, o secretário anunciou que duas emendas seriam incluídas no texto, uma delas prevendo de forma expressa que o reajuste anual dos servidores não estará sujeito a cortes. A segunda deixa claro que revisão de patamares do comprometimento de receitas serão analisados bimestralmente.

"Trava"

Na mensagem, que tramitou em regime de urgência, o prefeito prevê uma série de "vetos" para a administração municipal sempre que as despesas ultrapassarem patamares de 85% e de 95% da receita corrente disponível.

Retirado

Entre eles, estava a previsão de uma proibição da concessão de "vantagem, aumento, reajuste ou adequação" da remuneração de integrantes da administração sempre que as despesas ficassem acima de 95% das receitas.

Placar final

O texto base da matéria teve 34 votos a favor e seis contrários. Votaram contra os vereadores Inspetor Alberto (PL), Marcelo Mendes (PL), PP Cell (PDT), Bella Carmelo (PL), Jorge Pinheiro (PSDB) e Julierme Sena (PL).

-Verde

Evandro Leitão (PT) sancionou lei da Câmara que reduz proteção ambiental da ZIA da Sabiaguaba. Impacto do projeto foi reduzido por emenda de Gabriel Aguiar (Psol), mas ainda assim permite mais construções na área.

PL no Senado

Líder do PL na Câmara Municipal, Julierme Sena disse ontem que o deputado Alcides Fernandes (PL) é o único candidato "confirmado" da sigla ao Senado em 2026. Outra vaga na chapa estaria à disposição de aliados.

Vai longe

Julierme cita fala do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, destacando Alcides. O mesmo Valdemar, no entanto, havia declarado em junho apoio à candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) para a vaga.

João Campos, prefeito do Recife

Cidadania para todos os gostos

A Câmara Municipal promulgou duas leis concedendo títulos de cidadania fortalezense para o prefeito de Recife, João Campos (PSB), e para o cantor Natanael Cesário dos Santos, o Nattanzinho. Casa irá marcar data para a entrega das homenagens.

Protesto

O vereador Gabriel Biologia (Psol) convocou para esta sexta-feira, 26, manifestação contra ação que desmatou cerca de 40 hectares de uma área de Mata Atlântica localizada no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.

Laudo

O protesto irá ocorrer nesta sexta-feira, 26, às 15h, na entrada do aeroporto. Em entrevista à Vertical ontem, ele denunciou "laudo fraudulento" na licença que permitiu a ação e reforçou que levará o caso para órgãos de controle.

Jazz em cena



Filho de pai húngaro e mãe piauiense, o pianista e compositor carioca, radicado em Fortaleza, Gabriel Geszti é a atração deste sábado, às 20h, do projeto Jazz em Cena, no CCBNB. Com participação da cantora Mel Mattos e continuidade das exposições de bordados e de cartazes de shows do projeto, que celebrou 10 anos.



