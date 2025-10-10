Exército conclui megaoperação de treinamento na Região Metropolitana de Fortaleza

Foto: Divulgação/10aRM Operação foi realizada ao longo da última semana

A 10ª Região Militar do Exército Brasil concluiu nesta quinta-feira, 9, a Operação Suçuarana, grande exercício militar de cinco dias que reuniu mais de 500 militares e 100 veículos da Força em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O exercício teve como objetivo preparar soldados para situações que exijam a proteção de locais e serviços importantes para a população, como rodovias, prédios públicos e estruturas de energia e comunicação.

Confira imagens do treinamento:

Imagens da Operação Suçuarana de preparação da 10ª RM do Exército Crédito: Divulgação/10aRM Imagens da Operação Suçuarana de preparação da 10ª RM do Exército Crédito: Divulgação/10aRM Imagens da Operação Suçuarana de preparação da 10ª RM do Exército Crédito: Divulgação/10aRM Imagens da Operação Suçuarana de preparação da 10ª RM do Exército Crédito: Divulgação/10aRM Operação foi realizada ao longo da última semana Crédito: Divulgação/10aRM

O treinamento foi feito de forma simulada, com cenário dos militares restabelecendo a ordem e segurança em meio a uma área de litígio entre dois países. Comandada pelo general Ivon Barreto Leão, a 10ª RM responde por tropas do Ceará e do Piauí.

“A Operação Suçuarana ajuda o Exército a estar mais bem preparado para atuar em situações de crise, sempre com a missão de proteger a população e manter a paz”, destaca nota do Exército Brasileiro sobre o exercício.

