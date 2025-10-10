Exército conclui megaoperação de treinamento na Região Metropolitana de Fortaleza

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A 10ª Região Militar do Exército Brasil concluiu nesta quinta-feira, 9, a Operação Suçuarana, grande exercício militar de cinco dias que reuniu mais de 500 militares e 100 veículos da Força em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.
O exercício teve como objetivo preparar soldados para situações que exijam a proteção de locais e serviços importantes para a população, como rodovias, prédios públicos e estruturas de energia e comunicação.
Confira imagens do treinamento:
O treinamento foi feito de forma simulada, com cenário dos militares restabelecendo a ordem e segurança em meio a uma área de litígio entre dois países. Comandada pelo general Ivon Barreto Leão, a 10ª RM responde por tropas do Ceará e do Piauí.
“A Operação Suçuarana ajuda o Exército a estar mais bem preparado para atuar em situações de crise, sempre com a missão de proteger a população e manter a paz”, destaca nota do Exército Brasileiro sobre o exercício.
