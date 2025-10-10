Federação PRD-Solidariedade oficializa apoio à base governista no Ceará

Foto: Reprodução / PRD/SD O encontro contou com as presenças dos dirigentes nacionais da federação PRD/SD

A Federação PRD-Solidariedade anunciou oficialmente apoio às gestões do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), durante agenda política das lideranças nacionais realizada na Capital na última quinta-feira, 9.

Líderes participaram de café da manhã no Paço Municipal e, em seguida, de reunião no Palácio da Abolição, onde o apoio foi oficializado. Além do presidente nacional da Federação, Ovasco Rezende, estiveram no encontro com as lideranças petistas o presidente nacional do PRD, deputado Marcus Vinícius, o secretário-geral do PRD Jorcelino Braga e o vice-presidente nacional do Solidariedade, Felipe Espírito Santo.

Segundo deputado Marcus Vinícius, o Ceará é “estratégico” para o projeto nacional da federação, que pretende eleger um deputado federal e até três estaduais em 2026 com as menores quantidades de votos.

O presidente nacional da federação ressaltou que as futuras decisões políticas no Ceará serão conduzidas pelo presidente estadual Michel Lins (PRD), “sem interferência das nacionais”.

“Estamos juntos pela continuidade do bom trabalho do prefeito Evandro Leitão por Fortaleza e agora estaremos ao lado do governador Elmano, contribuindo e fortalecendo um Ceará que não para de crescer. Acreditamos que a parceria com o Governador é a melhor opção para o bem do nosso povo em todo estado”, destacou também Michel Lins, dirigente estadual.

As articulações na base governista devem ser realizadas juntamente ao presidente estadual do Solidariedade, Vaidon Oliveira, o qual assumiu posto em maio deste ano. “Michel tem nosso total apoio e confiança para conduzir os rumos do partido ao lado de Vaidon”, ressalta presidente nacional do grupo, Ovasco Rezende.

