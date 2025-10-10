Guimarães diz que Ciro Nogueira está "liquidado" no Piauí: "Por isso quer ser vice"

Foto: AURÉLIO ALVES José Guimarães, deputado federal e líder do governo Lula, em entrevista ao Jogo Politico

Líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães criticou nesta sexta-feira, 10, movimentos do presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), em confirmar o partido na oposição ao Planalto no Congresso e na eleição de 2026.

Citando situação complicada do senador no cenário eleitoral do Piauí, Guimarães destacou movimentos do senador de olho em sair como candidato a vice-presidente em uma chapa da oposição à Presidência da República. “Ele está em quarto lugar nas pesquisas. O governador Rafael Fonteles (PT) tudo indica que será reeleito e fará dois senadores”, diz.

“Ciro (Nogueira) está liquidado no Piauí. Por isso que quer ser vice da oposição”, disse, citando possível indicação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como nome da base bolsonarista para a disputa de 2026. “Mas para isso, o Tarcísio precisa primeiro matar o Bolsonaro. Aliás, ele já matou”, disse.

