"Não tenho disposição de negociar a minha saída", diz Guimarães sobre Senado

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 10-10-2025: José Guimarães, Deputado Federal do Brasil e Líder do PT na Câmara os Deputados. Entrevista no Jogo Politico com Erico Firmo e Carlos Mazza. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO)

Líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) reafirmou nesta sexta-feira, 10, sua pré-candidatura ao Senado na eleição de 2026. Em entrevista ao Jogo Político, o deputado negou repetir gesto feito em 2014, quando abriu mão de candidatura a senador em prol da indicação de Camilo Santana (PT) ao Governo do Ceará.

"Não tenho disposição de negociar a minha saída”, afirmou, confirmando ainda intenção de disputar nas discussões internas do PT caso o partido avalie outras alternativas para a chapa de 2026 no Estado. Vamos para a luta, vamos para a disputa", afirma.

Neste sentido, o deputado também mandou recado para pré-candidatos a senador da base aliada que tem se manifestado contra interesses do governo Lula no Congresso, como Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União). “Ainda tem gente que pretende ser candidato, que acha que vai chegar 2026 e vai abraçar o Lula”, disse.

“Não, essas votações serão referências para o Lula apoiar as candidaturas nos palanques nos Estados (...) quem tiver votando contra o governo não terá o apoio do presidente Lula nos estados, e nós vamos informar a ele tudo o que está acontecendo”, continua.

