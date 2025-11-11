Câmara debate nova linha de ônibus Messejana/Pici via Av. Treze de Maio

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼PASSAGEIROS no primeiro dia de retorno das linhas suspensas

A Câmara Municipal de Fortaleza irá realizar na próxima terça-feira, 18, reunião para debater a criação de uma linha de ônibus ligando os bairros Messejana e Pici por meio da Avenida Treze de Maio, que cruza os bairros Benfica e Fátima.

A reunião ocorrerá após convocação do presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal, Gabriel Biologia (Psol), e está marcada para a partir das 14h. Um requerimento pelo debate já foi aprovado na última reunião do grupo.

A instalação da linha Messejana/Pici/Via Av. Treze de Maio é demanda antiga de diversos bairros de Fortaleza, sobretudo de estudantes dos Campus do Pici e dos Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Benfica.

