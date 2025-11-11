Logo O POVO+
Câmara debate nova linha de ônibus Messejana/Pici via Av. Treze de Maio
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Vertical política

Câmara debate nova linha de ônibus Messejana/Pici via Av. Treze de Maio

Linha Messejana/Pici/Via Av. Treze de Maio é demanda antiga de diversos bairros de Fortaleza, sobretudo de UFC nos campi do Pici e Benfica
PASSAGEIROS no primeiro dia de retorno das linhas suspensas (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

A Câmara Municipal de Fortaleza irá realizar na próxima terça-feira, 18, reunião para debater a criação de uma linha de ônibus ligando os bairros Messejana e Pici por meio da Avenida Treze de Maio, que cruza os bairros Benfica e Fátima.

A reunião ocorrerá após convocação do presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal, Gabriel Biologia (Psol), e está marcada para a partir das 14h. Um requerimento pelo debate já foi aprovado na última reunião do grupo.

A instalação da linha Messejana/Pici/Via Av. Treze de Maio é demanda antiga de diversos bairros de Fortaleza, sobretudo de estudantes dos Campus do Pici e dos Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Benfica.

Foto do Vertical

