Líder do PT diz que CPI sobre expulsões de facções é "eleitoreira"

O líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Missias Dias, argumentou que proposta de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar expulsões de moradores por facções criminosas em municípios do Ceará é uma “discussão eleitoreira” do bloco de oposição da Casa.

“Eu estou vendo essa discussão muito mais pela oposição, a discussão eleitoreira. Eu sou líder do PT nessa casa e nenhum momento foi discutido comigo, nem com demais líderes de outros partidos sobre a essa assinatura de CPI para instalação aqui na Casa. É muito mais uma narrativa de discurso para fora para confundir a sociedade”, disse durante entrevista à Vertical, nesta terça-feira, 11.

O deputado afirma que base governista defende visão mais ampla sobre segurança, com a chamada PEC da Segurança, que se encontra “engavetada’ no Congresso Nacional. “Já falamos na tribuna por várias vezes que a oposição deveria cobrar seus deputados federais na Câmara para desengavetar o projeto mandado pelo presidente Lula, para criar na PEC para institucionalizar a questão da Segurança Pública no Brasil. Infelizmente os deputados federais dos partidos da oposição não querem que isso aconteça”, defende.

Autor da proposta diz que CPI não é "contra" o Governo

Proposta pelo deputado Cláudio Pinho, a CPI sobre possíveis expulsões ligadas ao crime organizado não tem quórum mínimo para instauração. Parlamentar sustenta que investigação não deveria ser uma pauta “contra o governo” de Elmano de Freitas (PT).

“A CPI não é contra o Governo, não é contra o Estado. A CPI é para apurar de que forma essas famílias saíram dessas casas, para apurar se se essas famílias que foram expulsas de suas casas, que têm financiamento com a Caixa Econômica, vão e receber outro imóvel”, pontua Pinho.

O parlamentar ainda fala em uma possível manobra da Casa para oposição não atingir o número mínimo de assinaturas. “Não acha que foi muito sintomático no dia que a gente apresenta (a proposta da CPI) mudar o quórum? Então eles não têm vontade de investigar”, diz.

Ainda na última semana, Alece aprovou Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumentou de 12 para 16 o número de assinaturas necessárias para a instalação de CPIs. Segundo presidente Romeu Aldigueri, a diretriz busca apenas "adequar" texto estadual à Constituição Federal, que já determina quórum de um terço do total de parlamentares para determinadas comissões em Casas Legislativas.



