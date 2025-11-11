Oposição não abre mão de CPI das facções

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 10.11.2025:.Roberto Cláudio se reúne com vereadores da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O ex-prefeito Roberto Cláudio (União) participou ontem de café da oposição na Câmara Municipal. Além de debater o futuro do bloco oposicionista no Estado, o ex-gestor também reforçou críticas ao atual quadro da segurança pública na gestão Elmano de Freitas (PT). Neste sentido, RC criticou recentes postagens do petista onde ele defende que forças da segurança avancem contra facções "com a força que for necessária". "As palavras mentem às vezes. Mas os movimentos de abandono, de descaso com a segurança pública, não mentem", diz o ex-prefeito, que cobra o governador sobre um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Alece que quer investigar ordens de expulsão de residências promovidas por facções criminosas contra a população do Ceará.

CPI do governo

"Se ele quisesse botar moral, tem um pedido de CPI da semana passada da oposição. Transforme essa CPI em uma CPI da base do governo, não tem nenhum problema. Dê o exemplo, o próprio governo chama a CPI", diz.

Expulsões

Proposto por Cláudio Pinho (PDT), o grupo não possui o número mínimo de assinaturas para tramitar na Casa. Recentemente, a Alece inclusive passou medida aprovando número mínimo de assinaturas para CPIs de 12 para 16.

2026 aberto

O ex-prefeito reforçou ainda "sonho" em ser eleito governador do Ceará, mas evitou cravar candidatura na eleição de 2026. Neste sentido, ele reforça como prioridade da oposição a construção da "melhor chapa" para a disputa.

No páreo

Neste sentido, RC destaca "centralidade" do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no debate da oposição para 2026, admitindo ainda que deverá ser candidato a algum cargo no próximo ano. "Quero ser soldado desse projeto", diz.

Área verde...

O suplente Nilo Dantas (PRD) apresentou ontem nova emenda ao Plano Diretor de Fortaleza . Ele propõe que região próxima às avenidas Maestro Lisboa e Artur Bernardes não vire uma Zona de Uso Sustentável (ZUS).

...Na mira

Segundo o vereador, a região, localizada no bairro José de Alencar, já possui "realidade consolidada" de construções e estaria mais próxima de uma Zona de Qualificação do Ambiente Construído (ZOQ).

Luísa Cela de volta ao PT

A secretária da Cultura do Estado do Ceará, Luísa Cela, confirmou neste fim de semana retorno aos quadros do Partido dos Trabalhadores (PT). A mudança ocorre após a secretária se filiar, em abril do ano passado, ao PSB.

Retorno

Presente na manhã desta segunda-feira, 10, na Câmara Municipal, a secretária classificou a mudança como uma "retomada" à sua antiga militância na sigla. "Fui boa parte da minha vida filiada ao PT", destaca.

Prioridades

Filha da ex-governadora Izolda Cela (PSB), Luísa é hoje cotada para disputar vaga de deputada pelo partido em 2026. A secretária, no entanto, ainda faz mistério sobre seu futuro político. "Agora estou nesse foco, na Secretaria".

Horizontais_

A Fundação do Rim promoverá uma nova edição do Outlet Bem Bazar, que arrecada valores para os projetos da instituição. Novo evento solidário terá entrada de R$ 5 e acontece nos dias 28, 29 e 30 de novembro, no Ideal Clube, com valores destinados ao diagnóstico e tratamento de doenças renais.



