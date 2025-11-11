Plano Diretor recebe mais de dez emendas "barrando" novas áreas verdes

Foto: Marcelo Bloc/O Povo Audiência pública no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza discute sugestões de mudanças na minuta do Plano Diretor apresentada pela Prefeitura de Fortaleza

Começaram a tramitar entre esta segunda-feira, 10, e terça-feira, 11, na Câmara Municipal de Fortaleza pelo menos 13 novas emendas de vereadores que, na prática, barram a criação de novas áreas verdes previstas no projeto que revisa o Plano Diretor da Capital.

As propostas retiram do texto zonas que estavam previstas para integrarem a Macrozona do Ambiente Natural (MAN), que inclui Zonas de Preservação Ambiental (ZPAs) e Zonas de Uso Sustentável (ZUS). Com as mudanças, terrenos passariam para Macrozonas do Ambiente Construído (MAC) e das Centralidades Urbanas (MCE).

Na prática, a medida ampliaria a permissão para a construção de edificações nessas regiões, muitas previstas originalmente no plano como ZPAs de recursos hídricos, consideradas “críticas” para a cidade.

A maior parte das propostas, sete, foram apresentadas por Irmão Léo (PP). Em quase todos os casos, o vereador propõe alterar o zoneamento urbano de terrenos próximos do bairro Ancuri, incluindo áreas próximas das avenidas Edilson Brasil Soares e Mozart Lucena, barrando a criação de áreas verdes nas regiões.

Nas justificativas das emendas, o vereador alega que emendas buscam apenas "compatibilizar" o uso real das áreas com os mapas da cidade. Neste sentido, destaca que áreas "já apresentam ocupação urbana efetiva, adensamento populacional e infraestrutura instalada”.

Além dessas emendas, o vereador também propõe mudança de regra para flexibilizar a expedição de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), até para ZPAs. Irmão Léo também propõe que pedidos de licenciamento em curso que foram apresentados antes da chegada do plano ao Legislativo sejam julgados pela legislação antiga, de 2009.

As propostas de Irmão Léo são as mais questionadas, até agora, por especialistas e ambientalistas ouvidos pela coluna. Segundo eles, proposta de alterar a data de validade dos licenciamentos permite que obras “atropelem” todas as inovações de proteção ambiental previstas no plano em discussão pelo Legislativo.

Propostas semelhantes de mudança de zoneamento também foram apresentadas nos últimos dias pelos vereadores Benigno Júnior (Republicanos) e Nilo Dantas (PRD). Eles também apresentam justificativas semelhantes, afirmando que as regiões afetadas já concentram alto índice de edificações consolidadas.



Ouvido pelo O POVO+ sobre o Plano Diretor, Irmão Léo disse que vem acompanhando “com toda a atenção” a discussão em torno do projeto. “É um tema muito importante, que define como a cidade vai crescer nos próximos anos e impacta diretamente a vida das pessoas. Tenho lido o projeto e participado das reuniões e debates, buscando entender cada ponto com responsabilidade”, afirma.

“Vejo como um avanço o esforço de atualizar o planejamento urbano, com mais foco em sustentabilidade, mobilidade e inclusão social. Mas também acredito que há pontos que precisam ser melhor debatidos na Câmara, principalmente em relação à participação popular ampla de todas as classes sociais, à preservação ambiental com o uso sustentável e à justiça social no uso do solo”, continua.

