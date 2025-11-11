Sargento Reginauro participa de sessão direto do hospital e recebe apoio de deputados

Foto: (Reprodução/AleceTV)/(Reprodução/redes sociais) Reginauro participa de sessão direto do hospital e recebe apoio dos parlamentares

Líder do União Brasil na Alece, deputado Sargento Reginauro recebeu uma série de mensagens de apoio durante sessão legislativa desta terça-feira, 11. Parlamentar participou da ocasião por videochamada, diretamente do hospital onde está internado.

Reginauro utilizou tempo de fala do deputado Queiroz Filho (PDT) para mandar mensagem aos colegas de plenário e espectadores. “Estou ainda sem previsão de alta, o tratamento não tem um diagnóstico fechado nesse momento e não temos uma perspectiva de quando poderei retornar as atividades”, afirmou o parlamentar no leito de internação.

Em nota enviada na última quinta-feira, 6, equipe do deputado informou que "o parlamentar apresentou um quadro infeccioso que resultou em baixa imunidade, o que demandou sua internação para a realização de exames e investigação das causas do novo quadro clínico".

Liderança do governo na Casa, deputado Guilherme Sampaio (PT) foi um dos presentes que prestou solidariedade a Reginauro. "É bom ver o Reginauro aqui no plenário da Assembleia Legislativa, ainda que virtualmente (...) Às vezes divergimos na tribuna, mas, na batalha da saúde, estamos juntos", afirmou.

Representantes da Mesa Diretora prestaram apoio ao líder oposicionista. "Presença na política é fundamental", classificou o 2° vice-presidente, Danniel Oliveira (MDB). “A Presidência traz um abraço ao amigo sargento Reginauro”, continuou De Assis Diniz (PT), 1° vice-presidente da Casa.

O momento também emocionou colegas de bloco de Reginauro, que destacaram “torcida” pela melhora na saúde. "Vê seu sorriso, dá esperança que daqui a pouco que você esteja aqui. Hoje, no café da oposição, não faltou um deputado, faltou um líder", disse deputado David Vasconcelos (PL).

“Desde a semana passada eu fico lhe perturbando atrás de notícias. Todos nós queremos sua saúde estabelecida o mais rápido possível”, complementou Cláudio Pinho (PDT). Emocionado, Reginauro agradeceu às palavras de apoio, tendo recebido o momento com “alegria”.



por Camila Maia - Especial para O POVO