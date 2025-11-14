Alece aprova Medalha Bárbara de Alencar para deputada federal Luizianne Lins

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Luizianne retorna após missão humanitária em Gaza

A concessão da Medalha Bárbara de Alencar à deputada federal Luizianne Lins (PT) foi aprovada nesta quarta-feira, 12, pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A honraria é concedida, no máximo, a três mulheres ou instituições que se destacam por sua atuação profissional, política ou social na luta pelos direitos femininos e escolhida pela Mesa Diretora da Casa.

Instituída pela Resolução nº 446/2000 e atualizada pela Resolução nº 729/2021, a cessão da medalha deve passar por indicação da bancada feminina ou de um quarto dos deputados estaduais. A homenagem foi iniciativa da deputada estadual Larissa Gaspar (PT) e reconhece a trajetória política e o compromisso de Luizianne com a defesa dos direitos das mulheres, da democracia e da justiça social.

“Luizianne é uma referência nacional na luta por igualdade de gênero, por justiça social e pela defesa intransigente da democracia”, justifica parlamentar. Ela reconhece o papel da ex-prefeita de Fortaleza “que transformou Fortaleza e segue sendo uma voz firme em defesa das mulheres, das trabalhadoras e dos direitos humanos”.

Na solenidade de entrega da Medalha, deverão participar autoridades, movimentos sociais e representantes de entidades ligadas à pauta dos direitos das mulheres. Além de Luizianne, Cristiane Sales Leitão, primeira dama de Fortaleza, e Onélia Moreira Leita de Santana, conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e ex-primeira dama estadual, receberam medalha no ano de 2022.

por Camila Maia - Especial para O POVO