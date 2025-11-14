Minimuseu Firmeza: casa de artes plásticas é reconhecida como Patrimônio de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,17-05-2025: Relatório do Minimuseu Firmeza que vem passando por situações de abandono do poder público, com varios problemas de acesso, aguarda auxílio para se manter. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHIC) de Fortaleza reconheceu o Minimuseu Firmeza como Patrimônio Cultural de Fortaleza, declarando-o de Relevante Interesse Cultural do Município, na última quarta-feira, 12. A decisão atende proposta da vereadora Mari Lacerda (PT), representante da Câmara Municipal no colegiado.

“O Minimuseu expressa a identidade, a criatividade e a memória do Ceará, contribuindo de maneira efetiva para a valorização da cultura brasileira. A declaração como bem de relevante interesse cultural é uma vitória importante para a cultura cearense, fundamental para assegurar a preservação, difusão e sustentabilidade institucional desse espaço que abriga a memória de Nice e Estrigas e a história das artes plásticas do nosso estado”, reconheceu vereadora.

Ainda em reunião da quarta-feira, o COMPHIC aprovou ainda o tombamento definitivo do restaurante Albertu’s, localizado à beira do Rio Ceará e em funcionamento há 54 anos. O espaço possuía tombamento provisório desde 2018, funcionando agora como Museu Orgânico.

Histórico do Minimuseu Firmeza

Localizado no Bairro Manuel Sátiro, em Fortaleza, espaço foi residência do casal de artistas Estrigas (1919–2014) e Nice Firmeza (1921–2013), que transformaram casa em um espaço museológico. O acervo inclui documentação sobre história das artes plásticas cearenses.

O local também desenvolve ações de educação patrimonial, pesquisa, atendimento ao público e residências artísticas, atuando como espaço vivo de criação e memória.



por Camila Maia - Especial para O POVO