Vereadores pedem mais prazo para emendas

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), anunciou ontem que a Casa prorrogou até a próxima semana o prazo para apresentação de emendas individuais ao projeto de lei do Plano Diretor. Originalmente, o prazo estava previsto para terminar nesta quinta-feira. Segundo Couto, a prorrogação ocorre a pedido dos próprios vereadores. Até agora, já foram apresentadas ao projeto 154 propostas de alterações do texto aprovado no final de outubro pela Conferência da Cidade. "Quando o projeto voltar ao plenário, será apenas para encerrar o recebimento de emendas na Comissão Especial, conforme o regimento interno — não será para votação", destaca o presidente da Câmara. Retorno ao plenário está previsto para até 19 de novembro.

Zoneamento

Maior parte das propostas em tramitação na Casa fazem pequenas alterações no zoneamento municipal da cidade. Diversas inclusive "barram" a criação de novas áreas verdes previstas no texto-base do projeto.

Consenso

Até agora, no entanto, apenas uma emenda aparece como consensual, prevendo a reserva de 5% de unidades residenciais de programas habitacionais para famílias com pessoas com deficiência ou crianças atípicas.

Cobrança

Após incêndio registrado no Hospital César Cals nesta quinta-feira, 13, oposição do governo na Alece irá cobrar a apresentação de todas as licenças e alvarás de funcionamento de unidades de saúde do Estado em Fortaleza.

Alvarás

A ação foi protocolada pela deputada Dra. Silvana (PL), que quer submeter todos os alvarás para inspeções do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Fortaleza para evitar novos acidentes como os desta quinta-feira.

Em cartaz

A Caixa Cultural recebe, a partir de 25/11, a mostra "Nise da Silveira - A Revolução pelo Afeto", que celebra os 120 anos de nascimento da psiquiatra e destaca sua abordagem inovadora no tratamento da saúde mental pela arte.

Blues

O BNB Clube recebe na próxima sexta-feira, 21, o lançamento do livro "Shake That Thing: Antropologia, história, significação e erotismo no blues", do jornalista Alexandre Rocha. Evento com show de Roberto Lessa Trio.

Mota condena "judicialização"

O deputado Felipe Mota (União) criticou ontem "judicialização" do governo Elmano contra membros da oposição. Ele condenou ação contra Capitão Wagner (União), que gerou apuração contra o ex-deputado por possível crime de desobediência.

Embate

"É praticamente como se dissesse 'tudo que ele disser agora eu vou judicializar, que é para ver até onde ele aguenta'", disse o deputado. Caso envolve vídeo publicado por Wagner que associa Elmano a uma facção criminosa.

É crime

Larissa Gaspar (PT), no entanto, rebate a tese e fala em "acusações mentirosas e irresponsáveis", pelo ex-deputado. "Ninguém pode fazer acusações de nenhuma natureza, sobretudo acusações graves, sem ter provas", diz.

Horizontais_

O vereador de Fortaleza Gabriel Aguiar (Psol) viajou nesta semana a Belém, onde participa da COP30. O parlamentar promete usar a viagem para "denunciar" projetos de data centers no Estado. /// Aguiar contesta pouco retorno social de empreendimentos, que têm alto custo em consumo de água e de energia.



