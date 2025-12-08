PDT pode antecipar saída de deputados

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Deputado federal André Figueiredo

Em fase de "pacificação" interna de olho para 2026, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) avalia hoje caminhos para antecipar a saída de deputados que hoje não possuam interesse em permanecer nos quadros do partido. Atualmente, todos os quatro deputados estaduais da legenda estão hoje em rota de saída do PDT, uma vez que fazem oposição ao governo Elmano de Freitas (PT). Segundo o presidente local da sigla, André Figueiredo (PDT), saída pode ocorrer antes mesmo da janela partidária. Em novembro deste ano, convenção que elegeu novas diretorias do PDT Ceará e do PDT Fortaleza contou com participação tanto de Elmano quanto do prefeito Evandro Leitão (PT), tendo ares de "oficialização" do apoio de pedetistas à reeleição do petista em 2026.

Diálogo

"Já tivemos um diálogo, muito amigável, e estamos buscando caminhos que possibilitem que eles saiam antes da janela, para que a gente realmente possa formar a nominata e dar tranquilidade aos que querem vir", diz André.

Sem stress

A declaração segue clima de "paz e amor" no partido mantido desde a oficialização da saída de Ciro Gomes (PSDB) da sigla. Ideia de líderes pedetistas é por "virar a página" das muitas crises vividas no partido nos últimos anos.

Leia mais PDT Ceará vai ter "DR" com deputados Sobre o assunto PDT Ceará vai ter "DR" com deputados

Segurança

Começou a tramitar nesta semana na Câmara Municipal de Fortaleza projeto do vereador René Pessoa (União) que endurece regras de segurança para acesso e permanência em escolas públicas e privadas da Capital.

Controle

Entre as medidas previstas no projeto, está a obrigatoriedade da instalação de detectores de metais nas entradas de escolas, creches, colégios e demais instituições de ensino público e privado de Fortaleza.

São Pedro

A Universidade Federal do Ceará (UFC) irá inaugurar neste sábado, 13, às 17h, a Praça Cultural São Pedro, equipamento cultural temporário localizado no terreno do antigo Edifício São Pedro, na Praia de Iracema.

Leia mais UFC inaugura praça do antigo Edifício São Pedro com shows neste sábado Sobre o assunto UFC inaugura praça do antigo Edifício São Pedro com shows neste sábado

Festão

Evento terá apresentação da Orquestra Sinfônica da UFC, com espetáculo "Divas do pop", e da banda The Shout, na tradicional festa de fim de ano do programa Frequência Beatles, da Universitária FM.

Foto: AURÉLIO ALVES ￼Jericoacoara em mais uma questão judicial

Jeri em pauta no TRF5

Está na pauta desta terça-feira, 9, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), a retomada do julgamento de recurso do ICMBio em ação que avalia a legalidade de cobrança de ingresso para acesso à Vila de Jericoacoara, no Ceará.

TRE-CE

Está marcada para esta sexta-feira, 12, a posse dos juízes José Cavalcante Júnior e Antônio Edilberto Oliveira como integrantes titulares do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), na categoria Juiz de Direito.

Novo pleno

Os dois foram escolhidos pelo TJCE em 4 de dezembro. O processo de definição dos dois novos suplentes da Corte ficou inconcluso, após empate entre dois candidatos para uma das vagas. Decisão final sai na próxima sessão do TJCE.

Vladimir Herzog

A Alece realizou ontem sessão solene em homenagem à memória de Vladimir Herzog, jornalista assassinado pela ditadura militar em 1975. /// O evento, proposto pelos deputados Larissa Gaspar (PT), Zuleide Queiroz (Psol) e Guilherme Sampaio (PT), reuniu diversas entidades ligadas à promoção dos direitos humanos.