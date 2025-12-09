MPCE arquiva denúncia contra André Fernandes por acusação de nepotismo

Foto: AURÉLIO ALVES André Fernandes deixou em aberto a possibilidade de disputar o governo do Ceará em 2030.

O promotor de Justiça Kennedy Carvalho Bezerra decidiu nesta semana pelo arquivamento de denúncia contra o deputado André Fernandes (PL) que o acusava de ter praticado nepotismo ao empregar parentes em gabinetes de parlamentares do PL no Ceará.

Apresentada pela então pré-candidata Cindy Carvalho (Rede) durante a campanha eleitoral do ano passado, a denúncia apontava que familiares de André, incluindo a esposa Luana Fernandes, a mãe Marilene, a irmã Cinthia e o cunhado Edilânio ocupavam cargos no gabinete do vereador Inspetor Alberto (PL) na Câmara Municipal de Fortaleza.

Em troca, parentes de Alberto teriam sido nomeados para cargos no gabinete de Fernandes na Câmara dos Deputados. O representante do Ministério Público, no entanto, aponta que o processo não ofereceu provas necessárias a “ensejarem o prosseguimento do feito ou o ajuizamento de ação contra quem quer que seja”.

“Ao contrário, exsurge do presente caderno processual a inexistência de irregularidade que configure crime, ato de improbidade ou mesmo infração administrativa”, afirma o promotor.

Neste sentido, o integrante do MP destaca que atos de nomeação apontados na denúncia foram assinados pelo então presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), não sendo comprovados que nomeações ocorreram de forma “dolosa e mediante a ajustes recíprocos”.

