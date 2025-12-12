Esquerda volta às ruas neste domingo contra anistia

Foto: Camila de Almeida/Divulgação A cantora Lorena Nunes é uma das atrações da manifestação do domingo, na Beira Mar

Movimentos sociais e políticos de esquerda realizam neste domingo, 13, nova manifestação contra qualquer anistia ou redução de pena para Jair Bolsonaro (PL) ou outros condenados pela tentativa de golpe de Estado de 2022. Em Fortaleza, evento irá contar com adesão de aliados dos governos Elmano de Freitas (PT) e Evandro Leitão (PT) e tem concentração marcada para a Avenida Beira Mar, no espigão da Rui Barbosa, a partir das 15h. Segundo políticos ouvidos pela coluna, a principal demanda do movimento será a derrubada do chamado PL da Dosimetria, aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados e que reduz em mais de seis anos e seis meses a pena total da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ato musical

Em Fortaleza, ato também contará com apresentações musicais, como Selvagens A Procura de Lei, Lorena Nunes e Daniel Peixoto. Não estão marcados atos de apoio a Jair Bolsonaro ou da anistia para este fim de semana.

Timing é tudo

Segundo políticos cearenses, a expectativa é de que o movimento seja fortalecido por recente decisão do governo Donald Trump de remover o ministro Alexandre de Moraes das sanções previstas na Lei Magnitsky.

Separação

Continuam nos bastidores negociações para a antecipação da saída dos quatro deputados estaduais do PDT dos quadros do partido. Hoje, todos os parlamentares estão em rota para o União Brasil, o PSDB ou o PL.

Sem litígio

Hoje querendo deixar passado de polêmicas para trás, o PDT debate formas de garantir que o "divórcio" ocorra da forma menos traumática possível. Siga tenta "limpar" o partido para iniciar formação de chapa para 2026.

Jazz & Blues

O Festival Jazz & Blues caminha para a 27ª edição, de 14 a 17 de fevereiro de 2026 em Guaramiranga. Nome nacional que a direção do festival já pode adiantar: Beto Guedes, integrante de álbuns clássicos do Clube da Esquina.

Transparência

A Câmara Municipal de Fortaleza e a Alece receberam ontem selo Diamante em transparência pelo Tribunal de Contas do Estado. De fato, portais das Casas passaram por grandes melhorias nos últimos anos.

Foto: André Lima/CMFor e Edilson Rodrigues/Agência Senado ￼CIRO fez falas machistas contra Janaína Farias

Julgamento de Ciro é adiado

Foi adiada para 29 de janeiro de 2026 a audiência de instrução e julgamento que pode concluir processo que acusa Ciro Gomes (PSDB) de violência política de gênero contra a prefeita de Crateús, Janaína Farias, na Justiça Eleitoral do Ceará.

Novas datas

Originalmente, a audiência estava marcada para 27 de novembro, mas foi remarcada para a próxima quinta-feira, 18, em decorrência do período de férias do juiz da 115ª Zona Eleitoral do Ceará.

Em trânsito

A nova data, no entanto, coincidia com retorno de Ciro ao Brasil, após período de viagem aos Estados Unidos. Por conta do deslocamento, a data foi novamente postergada para o final de janeiro, após o recesso judiciário.

Infantil



A CAIXA Cultural Fortaleza recebe, de 26 de dezembro a 4 de janeiro, o musical infantil gratuito "Bertoldo, O Tubarão Que Queria Ser Gente", da companhia amazonense Buia Teatro. Inspirado no texto "Se os Tubarões Fossem Homens", de Bertolt Brecht, o musical propõe reflexões sobre empatia, poder e humanidade.



