Quando a eleição de 2026 começa de fato

Entre políticos e jornalistas, existe um jargão conhecido que diz que eleições não possuem um "ponto inicial", muitas vezes começando muito antes do início do ano eleitoral. Em quase todos os casos, chapas de eleições municipais já são montadas com a próxima disputa estadual em mente, antecipando alianças ou até rompimentos. Em 2026, por exemplo, veremos boa parte dos vereadores eleitos há dois anos em Fortaleza nas urnas, em busca de "voos maiores" pela Alece ou no Congresso. A maior parcela do eleitorado, no entanto, não vive nesse modo de atenção "permanente" voltado para o tema, com pesquisas indicando ainda pouco interesse sobre eleições até dezembro. Algumas datas, no entanto, ajudam a mapear como será o desenrolar da disputa.

Janela

A primeira dessas datas é da janela partidária, que começa no início de março e vai até o início de abril. Neste prazo, deputados poderão trocar livremente de partidos sem risco de perder o mandato por infidelidade partidária.

Debandadas

É neste mês, por exemplo, que precisará ter fim impasse vivido no União Brasil, que não definiu se apoiará governistas ou oposição na eleição do Ceará. Qualquer decisão deverá provocar debandadas de aliados ou adversários da sigla.

Sinais

Na janela, fica claro quais são os "times" na disputa, com forças se agrupando em torno de siglas que apoiam um ou outro projeto. É possível ver também ver quais líderes conseguiram agrupar mais aliados em seus partidos.

Segunda data

Políticos que ocupam cargos públicos ou que atuam em empresas com contratos públicos precisam deixar funções se vão se candidatar. Neste ano, prazo dessa "desincompatibilização" ocorre em abril, na maioria dos casos.

No páreo?

É nessa data que precisarão deixar governos municipais, estaduais e federal os secretários e ministros interessados na disputa. No governo Lula, mais de 20 ministros devem ser exonerados, incluindo Camilo Santana (PT).

Convenções

Última data pré-eleitoral é em 5 de agosto, no prazo para convenções que oficializam chapas de cada sigla. Mesmo com a campanha começando só em 16 de agosto, data já marca aumento considerável de interesse na disputa.

PL retomará conversa com Ciro

Entusiastas da candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará afirmam que o PL deverá anunciar nos próximos meses a retomada de diálogo para uma aliança da sigla de Jair Bolsonaro (PL) com o tucano na disputa local.

Poeira baixou

Segundo eles, a suspensão das discussões anunciada no fim do ano passado ocorreu só como forma de evitar maiores desgastes internos na base bolsonarista após intervenção de Michelle Bolsonaro (PL) contra a aliança.

Pompa toda

Nas redes e em rodas políticas, Ciro já vem circulando como claro candidato, se reunindo inclusive com deputados do PL e outras siglas e trocando afagos com líderes da oposição. Anúncio oficial, no entanto, ainda não ocorreu.

O retorno das conversas entre PL e Ciro, no entanto, depende de garantias do comando nacional da sigla de que Michelle não voltará a "atravessar" negociações no Ceará. /// Com o pragmático Flávio Bolsonaro (PL) como candidato da direita, no entanto, esse cenário parece cada vez mais possível, avaliam ciristas.



