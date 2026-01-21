Chagas rebate tese de que Camilo seria "fantasma" para Elmano

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB)

A base aliada ao governador Elmano de Freitas (PT) discordou da recente declaração feita pelo senador Cid Gomes (PSB) sobre participação do ministro Camilo Santana (PT) na campanha ser prejudicial ao desempenho de Elmano.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, publicada nesta quarta-feira, 21, o senador afirmou que a saída de Camilo do Ministério da Educação (MEC) seria como um “fantasma” para o governador.

VEJA MAIS | Camilo e Ciro mergulham na articulação

“Se ele (Camilo) sair (do MEC), isso é terrível para o Elmano. O Camilo, como foi um excelente governador, saiu muito bem avaliado, ele não deixa de ser uma sombra para o governador Elmano. Agora, se ele sai do ministério, isso deixa de ser uma sombra e passa a ser um fantasma”, disse Cid ao jornal.

Secretário da Casa Civil da gestão Elmano, Chagas Vieira defende posição contrária e destaca potencial agregador do ministro. “Eu acho exatamente o contrário. Acredito que a presença de Camilo a partir de abril ajuda a fortalecer cada vez mais a campanha de reeleição de Elmano e de Lula”, argumentou.

Ex-secretário de Camilo, Chagas também reforça ser “ponto pacífico” a reeleição de Elmano de Freitas. “Converso com o ministro Camilo praticamente todos os dias e o plano é justamente esse, cada vez mais estarmos unidos. Lula, Camilo, Elmano e todos os aliados em prol da reeleição do nosso governador Elmano”, garantiu.

Corroborando com Chagas, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) reconheceu a relevância do ex-governador ao nível nacional. “Camilo tem um nome de peso, de relevância, inclusive o nome está na pauta da sucessão presidencial. O ativo político do Camilo não pode ser considerado fantasma, muito pelo contrário, Camilo tem a sua força política pela simplicidade, acolhimento e forma de liderar”, declarou sobre a fala de Cid.

Em sua defesa, o parlamentar petista continuou: “O nome do Elmano está absolutamente consolidado. O Elmano, nos dados e nos levantamentos das pesquisas internas, cresce, é um governo que tem muita entrega. Até mesmo porque o senador Cid Gomes sabe do ativo político que temos com o nome do Camilo”.

Com a desincompatibilização, Camilo está livre para postular novamente o comando do Governo do Ceará, tese negada publicamente pelos governistas. Nos bastidores, no entanto, membros defendem que Camilo se oficialize como candidato caso a disputa ocorra contra o também ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

Camila Maia, especial para O POVO