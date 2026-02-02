Elmano mostra trunfos para a reeleição

Foto: Júnior Pio/Assembleia Legislativa do Ceará Elmano de Freitas discursa no início dos trabalhos legislativos em 2026 na Assembleia

O governador Elmano de Freitas (PT) fez da abertura dos trabalhos legislativos uma vitrine dos trunfos com os quais pretende se reeleger na disputa que se avizinha. Para tanto, anunciou convocação de policiais e a realização de concurso para professores, com divulgação de vagas ainda nos próximos dias. De passagem, tratou de mobilidade e educação. Na área da segurança, criticou a oposição por explorar o tema nas redes, dirigindo-se indiretamente aos adversários Capitão Wagner (União Brasil), Roberto Cláudio (União) e Ciro Gomes (PSDB). Entre um tema e outro, sinalizou respeito aos oponentes, mas evitou se estender quando questionado sobre a situação dos irmãos Ferreira Gomes. No geral, Elmano apresentou sua carta de intenções para o último ano.

Balanço

O pacote do Abolição para a reta final é encabeçado por conjunto de obras/promessas: escolas de tempo integral, unidades prisionais e duplicação de estradas. Trata-se de intervenções estruturais e soluções de continuidade.

Apostas

O governo investe suas fichas no somatório de ações, e não em um programa ou algo criado cuja originalidade tenha conferido uma marca à gestão. Talvez esteja aí a grande dificuldade de Elmano em firmar imagem própria.

Time

Pelo que se nota nas falas públicas do petista, a exemplo da de ontem, o discurso de campanha se alicerça mais na força do grupo e menos em qualidades individuais do chefe do Executivo, que existem, mas são pouco exploradas.

Aliança

Não se pode dizer que houve preocupação em fazer a passagem do último governo Camilo para o de Elmano. Isso tem um lado bom, que é a manutenção de políticas. E tem um ruim, que é essa presença ostensiva do ex-governador.

Fortaleza

Um elemento central das estratégias do governismo é o trabalho de Evandro Leitão (PT). Não por acaso, o chefe do Executivo passou marcha na máquina municipal. A intenção é turbinar o volume do que chamam de "entregas".

"Batedeira"

Uma gestão bem avaliada na Capital pode compensar dificuldades que Elmano tenha em alguns colégios eleitorais. Daí que Evandro venha se esforçando - quem o viu na "batedeira" entendeu que o prefeito está afinando o ritmo.

Foto: Reprodução/Instagram oficial do senador Cid Gomes ￼OS irmãos Cid Gomes e Lia Gomes

Lia e Cid de mãos dadas

A secretária das Mulheres do Ceará, Lia Gomes (PSB), descartou a possibilidade de apoio a uma candidatura do irmão Ciro Gomes (PSDB) ao Governo. Em coletiva na volta da Alece, a deputada afirmou continuar seguindo orientação do senador Cid Gomes.

Rumos

"Eu sigo a orientação do Cid. Quando o Cid dá a palavra, ele não volta atrás", garantiu a secretária, rejeitando aproximação com Ciro. Ela relembrou os compromissos de Cid no passado, quando apoiou a reeleição de Luizianne.

Eleição

"Já aconteceu isso, por exemplo, quando envolveu a família também, na eleição da Luizianne (Lins, ex-prefeita de Fortaleza). Ele tinha se comprometido com a reeleição (contra a ex-senadora Patrícia Saboya)", disse Lia Gomes.

Rádio Maria

O anúncio oficial da chegada da emissora (frequência 97,1 FM) à Capital será feito com uma missa presidida pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, OSB, na próxima quarta-feira, 4, às 19h, no Seminário Arquidiocesano São José. A ideia é difundir a proposta de evangelização cristã na cidade.



