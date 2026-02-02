Lia Gomes descarta apoiar Ciro por orientação de Cid

Foto: FCO FONTENELE Deputada licenciada e secretária Lia Gomes

A deputada estadual e secretária das Mulheres do Estado do Ceará, Lia Gomes (PSB), descartou a possibilidade de apoio a uma eventual candidatura do irmão Ciro Gomes (PSDB) ao Executivo estadual.

Em coletiva durante a volta dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta segunda-feira, 2, Lia disse continuar seguindo a orientação do também irmão senador Cid Gomes (PSB), que não deve "voltar atrás" para se aliar com o tucano.

VEJA TAMBÉM | Dirigentes veem Jade como potencial filiada, mas não devem "avançar o sinal"

“Eu sigo a orientação do Cid. Quando o Cid dá a palavra, ele não volta atrás”, garantiu a secretária, rejeitando aproximação com Ciro. Ela relembrou os compromissos de Cid no passado, quando apoiou a reeleição de Luizianne Lins para a Prefeitura de Fortaleza contra a ex-senadora e ex-esposa de Ciro, Patrícia Saboya.

“Já aconteceu isso, por exemplo, quando envolveu a família também, na eleição da Luizianne (Lins, ex-prefeita de Fortaleza), que ele tinha se comprometido com a reeleição. Depois, como acontece, como está acontecendo agora, ele foi e apoiou a Luizianne”, citou Lia.

O incômodo da deputada surge em meio às alianças do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), com a família do prefeito Oscar Rodrigues (União), adversário histórico dos Ferreira Gomes em Sobral.

“Eu quero manifestar o meu desconforto com essa possível aliança. Foi o que eu disse lá bem atrás, antes de ser preparada”, criticou a secretária, que diz não falar em nome do senador Cid.

"É uma oposição predadora que usa de fake news, muita perseguição, perseguição forte, como eu nunca tinha visto isso na minha vida, e olha que eu tenho anos de estrada”, disse.

Apesar de não apoiar o irmão adversário político do governador, Lia rejeita maiores atritos com o tucano.

“O Ciro seria uma pessoa que mudaria para sempre a história do Brasil. Tenho convicção disso. Ciro é a pessoa mais à esquerda que eu conheço, que tem ideias mais revolucionárias, radicais no bom sentido. Enfim, ele não muda como pessoa, nem muda para mim, nem muda o amor e a admiração que eu tenho por ele como irmã e como fã mesmo”, complementou.

Camila Maia, especial para O POVO