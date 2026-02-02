Os recados de Elmano de Freitas sobre Segurança Pública em 2026

Foto: Divulgação ￼Governador Elmano de Freitas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), esteve nesta segunda-feira, 2, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para dar início aos trabalhos do parlamento com a leitura da mensagem anual sobre as ações previstas para o ano de 2026.

Em discurso de cerca de 40 minutos, o chefe do Abolição destacou o apoio do ministro Camilo Santana (PT) e do presidente Lula (PT), além de repudiar “falso terror na internet” sobre organizações criminosas.

Elmano defendeu cooperação entre os âmbitos municipal, estadual e federal para o fortalecimento da segurança pública, a qual definiu como “uma área sensível e que precisa ser encarada com muita coragem”.

"Não faço, não farei e creio que não cabe nesse tema alguém querer fazer pirotecnia ou espalhar falso terror na internet, porque, acredite, nós vamos vencer, com trabalho, inteligência, estratégia e união de fundo, esse desafio que é nacional”, apontou sobre uma das principais pautas da oposição.

O petista ainda solicitou o apoio do Congresso Nacional na aprovação da Lei Antifacção, enviada pela gestão do presidente Lula.

“Nós precisamos de uma lei atualizada e moderna para enfrentar, vencer e derrotar o crime organizado do País. Nós não faremos se continuarmos prendendo e a lei autorizar soltar bandidos perigosos no nosso País e no nosso Estado”, sustentou o governador.

Em defesa do PL antifacção, o chefe do Executivo continuou: “É muito importante ter essa lei aprovada. Todos nós temos responsabilidade em promover ações preventivas, ostensivas, combativas e punitivas. Somente um compromisso de articular entre todos os atores federativos pode, de fato, mudar radicalmente o cenário do Brasil”.

Pré-candidato à reeleição, Elmano enfatizou as entregas da gestão nos últimos três anos de governo – nas áreas de infraestrutura, economia, turismo e saúde. O governador ainda projetou a convocação dos policiais militares aprovados no último concurso e autorizou nova seleção para professores da rede estadual de ensino.

“Já incorporamos mais de 3.000 agentes às nossas forças de segurança desde 2023, considerando a Polícia Militar, Polícia Civil, Pefoce e Polícia Penal. Estamos em processo seletivo para mais de dois mil novos agentes em Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. E quero dizer para aqueles que fizeram o concurso da Polícia Militar do Ceará, eu convocarei todos os aprovados”, garantiu.

O gestor estadual aproveitou a ocasião para “alfinetar” alianças por conveniência, em provável alusão ao adversário Ciro Gomes (PSDB), cotado para disputar contra Elmano nas eleições de 2026.

“Tenho o maior respeito com deputados e deputadas que integram outro posicionamento político, porque são pessoas que têm coerência, são pessoas que defendem aquilo em que acreditam. E eu aprendi uma coisa na política: respeitamos quem defende o que acredita e não quem se posiciona por conveniência. A minha função, a que eu acredito, é de um Ceará melhor, mais forte, unido e, junto com o presidente Lula, para melhorar a vida do povo cearense ", disse.

Camila Maia, especial para O POVO