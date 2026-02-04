Augusta Brito assume a liderança do PT no Senado Federal

Foto: Alessandro Dantas/Partido dos Trabalhadores A senadora Augusta Brito é a nova líder da Bancada petista no Senado Federal.

A senadora cearense Augusta Brito (PT) assumiu nessa terça-feira, 3, a liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal. Augusta chega ao posto do senador Rogério Carvalho (PT-SE), eleito pela bancada petista ainda em 2025.

Em mensagem de agradecimento, a líder afirmou que trabalhará “pelo diálogo, pela construção coletiva e pela defesa intransigente dos direitos do povo brasileiro”.

“Recebo com muita responsabilidade e honra a escolha da bancada do PT no Senado para exercer a liderança do partido em 2026. A confiança dos meus colegas parlamentares reforça um compromisso que sempre guiou a minha atuação pública”, disse a senadora.

Augusta já havia ocupado a função interinamente em agosto de 2025, após o afastamento temporário do então líder senador Jaques Wagner (PT-BA).

A senadora garantiu continuar o trabalho na defesa das mulheres e da inclusão social durante a liderança da sigla.

“Assumo essa missão com espírito de unidade, escuta e firmeza, buscando fortalecer a atuação da bancada e contribuir para que o Senado esteja cada vez mais alinhado às necessidades reais da população”, afirmou.

Camila Maia, especial para O POVO