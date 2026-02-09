Base de Elmano reage a Ciro Gomes no Cariri

Foto: Divulgação Deputado De Assis Diniz

Ambos da base do governador Elmano de Freitas, PT e PSB reagiram às movimentações do ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB) no Cariri no fim de semana. Os dois partidos deflagraram procedimentos para apurar a conduta de filiados (dois ex-prefeitos petistas e um vereador pessebista) que participaram da agenda do tucano em Juazeiro do Norte no sábado, 7. Dentro da legenda do chefe do Abolição, há quem defenda que os correligionários sejam "expulsos sumariamente", ou seja, sem direito a defesa nas instâncias partidárias, como sustentou o deputado estadual Francisco de Assis Diniz em participação no Debates do Povo, da rádio O POVO CBN. Segundo ele, o registro da presença dos ex-gestores ao lado de Ciro já seria suficiente para a punição.

Tensão

Autor do requerimento de homenagem a Ciro pela Câmara de Juazeiro, o vereador Julian de Ciélio negou que a legenda o tenha notificado. "Falei com a nacional do PSB e acho que não vou ser notificado, não", disse à coluna nessa segunda.

Sem medo

O parlamentar do PSB admitiu acreditar que não deve ser punido pela agremiação, que tem evitado desfiliar integrantes em processos mais graves, como os dos ex-prefeitos Braguinha e Bebeto do Choró, ainda inconclusos.

Mano

O deputado federal Júnior Mano (PSB) procurou dias atrás o ex-governador Cid Gomes (PSB) para anunciar que desistiria da postulação para senador. Cid, porém, teria dissuadido Mano. A intenção é adiar qualquer definição.

Tática

A aliados, o Ferreira Gomes já afirmou que não recua da indicação do pessebista para uma das duas vagas na chapa em 2026. No PSB, contudo, há vetos a Mano, que também enfrenta uma expressiva resistência entre os demais.

Conversa

À frente do MDB-CE, Eunício Oliveira descartou a tese de que esteja articulando apoios de prefeitos na disputa por assento de senador. Conforme ele, sua pré-candidatura à Câmara Alta já está consolidada, sem chance de volta.

Resta uma

A dúvida é apenas quanto à segunda cadeira para a senatorial, ainda aberta - e cuja preferência seria de Cid, caso ele deseje concorrer, ou de um outro quadro de partido que pretenda se somar ao arco de forças da base camilista.

Ministro da Educação, Camilo Santana Crédito: Samuel Setubal

Camilo na área

O ministro Camilo Santana (PT) já tem compromisso tão logo se libere da pasta da Educação no dia 3/4: rodar o estado com aliados, entre os quais Elmano, para fortalecer a pré-campanha pela reeleição. O petista planeja percorrer todos os 184 municípios.

União

O governismo fez nova investida para tentar atrair a federação União Brasil/PP para o bloco petista no Ceará. O esforço, todavia, não teria resultado em nada. Ciro Nogueira (PP) até anda simpático à ideia, mas há um obstáculo.

Sem papo

Pré-candidato ao Governo da Bahia e um dos dirigentes do União, ACM Neto tem sido o grande empecilho a um entendimento entre a federação e os emissários palacianos. Para o ex-prefeito de Salvador, UB e PP ficam na oposição.

Alece



A mesa-diretora da Alece aprovou ato deliberativo por meio do qual a direção-geral da Casa passa a responder diretamente pelas despesas com aluguel de veículos oficiais para os 46 deputados e deputadas. Antes, esse tipo de gasto era administrado pelos gabinetes dos próprios parlamentares.



