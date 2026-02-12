A decisão de Camilo sobre o Senado

Foto: Samuel Setubal ￼O MINISTRO da Educação, Camilo Santana

O ministro Camilo Santana (Educação) tem pouco tempo para bater o martelo sobre os nomes para o Senado na chapa governista neste ano. Pressionando-o, há um elemento que joga contra o petista: a janela partidária, que se encerra em 3 de abril. Caso não seja escolhido como postulante a uma das vagas, por exemplo, o deputado federal Júnior Mano, hoje no PSB, pode deixar a legenda de Cid Gomes, arrastando consigo uma leva de prefeitos Ceará adentro. Em princípio, não seria um problema – na hipótese de Cid permanecer no PSB. Ocorre que tal deslocamento afetaria ainda as bases de potenciais candidatos a deputado federal – um dos quais o ex-prefeito Acilon Gonçalves (PSB), que já faz pré-campanha para a Câmara contando com o capital herdado de Mano.

Lote

Mas há outros com pretensões ao espólio de Mano, sobretudo na Assembleia Legislativa, onde a matemática para se eleger já está previamente definida. Logo, alterar essa equação agora obrigaria a um rearranjo complexo.

MDB

O mesmo raciocínio vale para o caso do deputado Eunício Oliveira. Já com o bloco da senatorial na rua, o emedebista cobraria de volta colégios eleitorais hoje empenhados a aliados, dentro e fora da sua sigla. Rifá-lo teria preço alto.

Dividir

Daí que o prazo para decisão seja estreito, tanto pelo calendário eleitoral por si quanto pelas expectativas criadas em torno da ciranda de múltiplos interessados no arco de sustentação do governador Elmano de Freitas (PT).

Somar

Como os seis ou oito nomes contavam que tinham condições de se firmar como postulantes ao Senado, e sem que houvesse sinalização clara do governismo sobre quem seria indicado à cadeira, todos se puseram em movimento.

Saída

O Abolição prepara a substituição dos secretários que devem deixar suas pastas até o início de abril. Ao todo, são cerca de 15 nomes, entre os quais Acrísio Sena, Chagas Vieira, Domingos Filho, Luísa Cela e outros mandatários.

Filiação?

No caso de Chagas, a dúvida é sobre o futuro do titular da Casa Civil: se vai se filiar a alguma legenda da base de olho na candidatura a uma suplência de senador ou se deve se engajar na campanha pela reeleição de Elmano no Ceará.

Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli durante sessão plenária realizada na tarde desta quinta-feira 12 de fevereiro na sede da corte em Brasília

Toffoli no "paredão"

O ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do processo envolvendo o Master, de Daniel Vorcaro, alvo de investigação. Edson Fachin, que preside o STF, informou que a arguição de suspeição contra Toffoli havia sido rejeitada, mas o inquérito seria redistribuído.

Política

Na prática, a decisão do Supremo foi mais política que jurídica, já que tenta amenizar o quadro para Toffoli, alinhando-se ao magistrado e sem fazer parecer que o pune por causa da pressão após a divulgação do relatório da PF.

Jurídico

Assim, o ministro pode admitir que se tratou de entendimento corriqueiro, quando, na verdade, a resposta, emitida por meio de nota, foi um remendo para tentar conter o processo de erosão da imagem do próprio Supremo.

Novo relator



Nuvens carregadas em Brasília: a relatoria do caso Master caiu para o ministro André Mendonça. Sobre ele ou quem quer que fosse escolhido relator, recai um peso político e jurídico maior ainda do que aquele que havia em relação a Toffoli, exatamente porque qualquer gesto poderá ser confundido com tentativa de suavizar o desgaste do colega de toga.