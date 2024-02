Desde 2015, uma série de mudanças legislativas tem conferido maior poder aos deputados federais e senadores no que diz respeito ao acesso e à garantia de execução das emendas parlamentares. Nesse período, as emendas individuais e de bancada tornaram-se impositivas e o volume de recursos destinados às emendas aumentou substancialmente.

Em 2019, surgiram as transferências especiais, popularmente conhecidas como "Emendas PIX", por garantirem a execução das emendas individuais impositivas de forma mais ágil e desburocratizada. Isso ocorre porque os recursos são transferidos diretamente ao ente federado, sem a necessidade do estabelecimento de convênios. Essa mudança agradou aos parlamentares, por garantir a destinação dos recursos, e aos prefeitos, por receberem um importante um importante aporte para viabilizar ações nos municípios.

Contudo, nem sempre isso quer dizer que o recurso seja utilizado com maior qualidade, uma vez que esse montante passa a ser descentralizado sem se alinhar aos instrumentos fundamentais de planejamento orçamentário do Governo Federal, como o Plano Plurianual, que estabelece os objetivos e as metas para um período de quatro anos.

Uma crítica frequente refere-se à falta de transferência no uso dos recursos. Para lidar com essa questão, o Tribunal de Contas da União, por meio da Instrução Normativa nº 93/2024, publicada em janeiro deste ano, estabeleceu procedimentos de transparência pelos entes beneficiados, como a inserção de informações, de documentos e de relatório de gestão junto à plataforma Transferegov.br.

Apesar da implementação de instrumentos de transparência e controle, é importante ressaltar que esse tipo de emenda parlamentar pulveriza o orçamento da União e, ao mesmo tempo, torna o processo de busca por esses recursos pouco republicano. Em outras palavras, aqueles com maior influência junto aos parlamentares podem conseguir fatias maiores das emendas parlamentares, ou seja, do orçamento pública.

A maioria dos municípios brasileiros, sobretudo do Nordeste, depende de políticas públicas robustas coordenadas pela União, em articulação com estados e municípios. No entanto, o orçamento destinado a essas políticas tem sido ameaçado pelo avanço das emendas parlamentares em um cenário de pouco espaço para a expansão do gasto público.