Os calcanhares de Aquiles do Governo Lula

Foto: Divulgação Vítor Sandes, Cientista político, professor adjunto da Universidade Federal do Piauí (UFPI)

De acordo com a última pesquisa da Quaest, realizada entre os dias 25 e 27 de fevereiro, a aprovação do governo Lula alcançou 51% contra 46% de desaprovação. Esta queda de três pontos percentuais, em comparação com a pesquisa realizada em dezembro de 2023, é somente um dos aspectos importantes que trouxe a pesquisa.

Segundo a mesma pesquisa, o governo manteve uma sólida base de aprovação no Nordeste, com aprovação constante variando ao longo do tempo entre 71% e 68%, conforme apontado pelos dados da série histórica das pesquisas realizadas pelo instituto.

O maior desafio do governo é na região Sul, onde a desaprovação em relação ao trabalho do governo cresceu de 38% em agosto de 2023 para 57% na última pesquisa. Aqui, há um claro desafio do governo em aprimorar sua articulação política na região, que se mostra uma base política resiliente do bolsonarismo.

Considerando a renda, a aprovação do governo se manteve boa e constante entre o eleitorado de menor faixa (até dois salários-mínimos), variando em torno de 64% e a 61% na série histórica do instituto. No entanto, um dado tem chamado atenção: quando se analisa a aprovação entre aqueles que recebem entre 2 e 5 salários-mínimos, observa-se um aumento gradual na desaprovação (57% contra 45% de aprovação) em relação ao trabalho que o governo Lula vem realizando.

Isso pode estar sendo influenciado pela percepção dos brasileiros em relação à economia, que tem apontado para uma piora, com crescimento de 31% para 38% entre aqueles que acreditam que a situação econômica do país está se deteriorando. Isso pode indicar que as políticas econômicas do governo podem não estar gerando o efeito imediato e esperado sobre as condições de vida da população.

A pesquisa destaca ainda a baixa aprovação do governo entre os evangélicos: 62% desaprovam e apenas 35% o aprovam. Isso é um desafio para o governo, especialmente para o PT, em atrair o apoio dos evangélicos, que tem sido uma base importante do bolsonarismo.

Em busca de estabelecer boas condições políticas para a condução do governo, é necessário que o governo Lula direcione sua atenção ao público que não se sente contemplado pelo governo. Não é um desafio fácil, mas é necessário, sobretudo diante das eleições locais e do jogo político estabelecido com o Congresso.