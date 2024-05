Desastres ambientais: uma questão orçamentária recorrente

Foto: Divulgação Vítor Sandes, Cientista político, professor adjunto da Universidade Federal do Piauí (UFPI)

O desastre ambiental que tem acometido o Rio Grande do Sul gerou grande comoção social em todo o país. Com a finalidade de combater o problema, o governo federal preparou uma medida provisória liberando créditos extraordinários, que permitem a autorização de despesas imprevisíveis e urgentes, assim como também outras iniciativas com a finalidade de garantir a distribuição mais célere de recursos para o estado.

A Defesa Civil, no entanto, tem sido uma área, bastante negligenciada, a despeito da quantidade bastante expressiva de desastres ambientais no Brasil. Segundo dados do Painel de Recursos para Gestão de Riscos e de Desastres do TCU, houve uma redução nos recursos orçamentários da União voltados para a Defesa Civil e para ações de prevenção de desastres a partir de 2014, atingindo os menores valores, a partir de 2016, e depois mantendo um padrão, com um pequeno incremento nas últimas três leis orçamentárias anuais.

Analisando os dados disponíveis no Portal da Transparência da CGU, em 2022, o maior ente favorecido do País com recursos destinados a ações de Proteção e Defesa Civil foi o município de Petrópolis (RJ), que recebeu 26,8 milhões de reais, ano em que ocorreu uma tragédia no município, ocasionada pelas fortes chuvas de fevereiro a março daquele ano.

No ano passado, Manaus recebeu 34,6 milhões de reais de recursos da União com o foco específico para a Defesa Civil, e o Rio Grande do Sul, cerca de 26,9 milhões de reais. Esses e muitos outros municípios e estados foram beneficiados com esses recursos diante de desastres ambientais que geraram sérias consequências sociais no país.

Este, no entanto, não é problema isolado e, nem imprevisível no País, como evidencia o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Em 2023, o Brasil registrou 1.161 desastres, tendo sido a maioria (716 casos) ocasionado por eventos hidrológicos, como o observado, de forma intensa, no caso do Rio Grande do Sul neste ano. Só no ano passado, o Rio Grande do Sul passou por três eventos climáticos que resultaram em dezenas de mortos.

Assim sendo, é essencial se pensar em soluções duradouras para uma questão cotidiana no país. Com planejamento e alocação adequada dos recursos é possível se antecipar e evitar que os desastres ambientais continuem a ser problemas sociais e humanitários recorrentes no País. n