A novela das emendas parlamentares

Foto: Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados | Edição: Camila Pontes Congresso Nacional

Desde 2015, o Congresso tem ampliado o seu acesso ao orçamento, tornando impositivas emendas individuais e de bancada, criando as transferências especiais (as "emendas Pix") e as RP-9, declaradas inconstitucionais pelo STF em 2022.

O Legislativo também aumentou a fatia das emendas no orçamento, possibilitando a destinação de recursos de emendas sem vinculá-las a ações do Plano Plurianual (PPA) da União. Por um lado, isso limitou o volume de recursos que o Executivo federal tem à disposição para implementação de políticas públicas. Por outro, possibilitou mais acesso aos prefeitos a recursos, estreitando os vínculos entre os parlamentares e políticos locais. Além das emendas Pix, as emendas de comissão passaram a jogar o papel central para a classe política.

Nesse contexto, o ministro Flávio Dino, do STF, bloqueou bilhões em emendas ao longo de 2024, apontando falta de critérios claros e aprovação formal pelas comissões. Ele argumenta que esse modelo beneficia um pequeno grupo de lideranças do Congresso, distorcendo a lógica coletiva de alocação orçamentária.

As emendas de comissão cresceram após o fim das RP-9. Entre 2022 e 2023, os valores autorizados, corrigidos pelo IPCA, saltaram de cerca de R$ 500 milhões para R$ 7,7 bilhões. Em 2024, atingiram R$ 15 bilhões, superando as emendas de bancada estadual. Apesar de não serem obrigatórias, o Executivo pagou mais de 50% das emendas de comissão autorizadas.

Em dezembro de 2024, Dino apontou que não foram apresentadas as atas de aprovação das indicações e questionou a legalidade do "voto de liderança".

Em resposta, há poucos dias, o Congresso aprovou a Resolução 1/2025, estabelecendo regras para aumentar a transparência, como a obrigatoriedade de atas e de justificativas detalhadas para emendas de comissão e de bancada.

O ministro Dino determinou que a Câmara e o Senado se manifestem sobre a resolução, após questionamento do Psol, que alega que a norma possui lacunas que podem comprometer a transparência na execução desses recursos.

A disputa pelo controle das emendas não apenas evidencia a tensão entre os poderes, mas também destaca o desafio de se gerir recursos públicos de forma transparente, dentro do que preconiza a Constituição. A novela orçamentária brasileira, aparentemente, está muito longe de acabar. n