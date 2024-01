Campeonato de Cubo Mágico é realizado em shopping de Fortaleza neste fim de semana

Foto: Divulgação Competição acontece entre os dias 12 e 14 de janeiro no shopping Iguatemi Bosque

Os amantes de quebra-cabeças e estratégias terão a oportunidade de mergulhar em um mundo de desafios e diversão durante o Campeonato de Cubo Mágico, que acontece no shopping Iguatemi Bosque, entre os dias 12 a 14 de janeiro. O evento promete agitar as férias com uma programação repleta de atividades interativas centradas em um dos brinquedos mais populares do mundo.

A abertura do evento, na sexta-feira, 12 de janeiro, será marcada por uma palestra da youtuber Suzane Coelho, reconhecida pelos seus mais de 80 mil seguidores com uma produção de conteúdo diversificado sobre cubos mágicos e puzzles. A palestra, que acontece na Praça do Artesão, terá início às 18 horas e será aberta ao público de forma gratuita.

Foto: Arcevo pessoal Suzane Coelho é youtuber que produz conteúdo sobre cubo mágico

Suzane Coelho, natural de Salvador, promete compartilhar insights sobre o fascinante mundo dos cubos mágicos, proporcionando aos participantes um momento de interação e trocas de experiências.

A programação do Campeonato de Cubo Mágico continua no sábado, das 10h às 19h30, e no domingo, das 11h às 19h30, com a realização dos torneios oficiais. Os interessados em participar podem realizar suas inscrições antecipadas clicando aqui ou no próprio dia do evento.

Elirdes Costa, gerente de marketing do Iguatemi Bosque, destaca a iniciativa como uma opção de férias para o público fortalezense.

"O evento vai promover uma série de atividades com esse brinquedo que passa de geração em geração e proporciona atividades de raciocínio, estratégia e, claro, muito lazer", afirma.





Serviço

Campeonato de Cubo Mágico

Quando: 13 a 14 de janeiro

Palestra gratuita com youtuber Suzane Coelho



Quando: 12 de janeiro

Local: Praça do Artesão, próximo a Riachuelo, no shopping Iguatemi Bosque

Inscrições: R$ 20 (antecipadas) e R$ 25 (durante o evento)