Em final brasileira, W7M é campeã mundial de Rainbow Six Siege

Foto: Eric Ananmalay / Ubsoft A competição internacional do game da Ubisoft aconteceu no estádio do Ibirapuera, em São Paulo, nessa domingo, 25 de fevereiro. Campões embolsaram uma premiação de US$ 1 milhão

Numa final memorável e histórica, a W7M se consagrou campeã mundial do Six Invitational 2024. Em um embate acirrado contra a FaZe Clan, realizado no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo, os Bulls da W7M, liderados por HerdsZ, o MVP do torneio, viraram o placar e venceram por 3 a 2 após cinco mapas eletrizantes. A emoção tomou conta das arquibancadas lotadas, reafirmando a paixão dos brasileiros pelo Rainbow Six Siege e consolidando o Brasil como um dos principais destinos dos esportes eletrônicos.

Após cinco mapas intensos, a W7M garantiu a vitória por 3 a 2 sobre a FaZe Clan, conquistando não apenas o cobiçado troféu em formato de marreta, mas também o grande prêmio de US$ 1 milhão. A partida foi marcada por viradas incríveis e momentos de grande emoção.

Mesmo após a FaZe dominar o primeiro mapa com um placar de 7 rounds a 1, a W7M mostrou sua força e empatou o confronto em 7 a 5. A terceira partida teve uma das maiores reviravoltas do torneio, com a FaZe virando o jogo de 0 a 5 para 7 a 5. No penúltimo embate da final, a W7M novamente igualou o placar com uma vitória por 7x4.

Já no último mapa, a W7M protagonizou uma virada épica, vencendo sete rodadas consecutivas após enfrentar cinco match points contra, garantindo a vitória por 8 a 6.

Emocionado, HerdsZ expressou sua gratidão e orgulho pela conquista da equipe: “Foi inacreditável! Viemos de uma jornada gigantesca, passamos pela chave inferior, com muitas partidas dificílimas, e ainda viramos um 6 a 1 no último mapa da final. Nem tenho palavras para descrever. Deus foi bom demais para mim.” A vitória da W7M representa não apenas um feito histórico para a equipe, como também para o cenário de esports brasileiro.

Além da W7M e da FaZe Clan, outras equipes brasileiras também participaram do Six Invitational 2024, mostrando o talento nacional no cenário internacional. A LOS, Ninjas in Pyjamas e Team Liquid representaram o País no torneio, recebendo prêmios em dinheiro e contribuindo para a consolidação do Brasil como potência nos esports.

O sucesso do Six Invitational 2024 no Brasil é celebrado por Leandro Montoya, diretor de eSports da Ubisoft para a América Latina, que destaca o recorde de audiência e a emocionante final como pontos altos do evento.

“O Six Invitational no Brasil superou todas as nossas expectativas. Tivemos recorde de pessoas assistindo às transmissões ao vivo, uma final linda com overtime no último mapa e uma festa inacreditável da torcida. Parabéns a todas as equipes participantes, e, em especial, à w7m e à FaZe que nos brindaram com esse show. Estamos muito felizes!”, destacou.