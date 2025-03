BTSBrasilTV transmite torneio internacional de Dota 2 com premiação de US$ 500 mil

Foto: Valve / Dota2 O campeonato será transmitido ao vivo pela BTSBrasilTV nos seus canais oficiais na Twitch e YouTube, com narração e comentários em português

Entre os dias 22 e 30 de março, 16 equipes de elite do cenário de Dota 2 disputarão o Fissure Universe: Episode 4, torneio internacional que contará com uma premiação total de US$ 500 mil. O campeonato será transmitido ao vivo pela BTSBrasilTV nos seus canais oficiais na Twitch e YouTube, com narração e comentários em português.

Fabio “Shaolin” Madia, CEO da BTSBrasilTV, celebrou a parceria e destacou a importância do torneio:

"Trazer o FISSURE Universe: Episode 4 para o público brasileiro é mais uma grande conquista para a BTSBrasilTV. Estamos comprometidos em entregar uma cobertura de qualidade, proporcionando aos fãs de Dota 2 uma experiência completa com transmissões dinâmicas e uma equipe de comentários sempre informada e atenta aos detalhes. O torneio conta com equipes de altíssimo nível, e tenho certeza de que veremos grandes disputas até o final."

Leia mais Conheça a estrutura tecnológica do Ceará para atender e atrair o mercado gamer

Cenário dos esportes eletrônicos desponta e cresce no Ceará

Jogos eletrônicos ajudam a transformar realidades no Ceará Sobre o assunto Conheça a estrutura tecnológica do Ceará para atender e atrair o mercado gamer

Cenário dos esportes eletrônicos desponta e cresce no Ceará

Jogos eletrônicos ajudam a transformar realidades no Ceará

A competição contará com algumas das melhores equipes do mundo, incluindo:

Parivision

BetBoom Team

Team Falcons

Team Liquid

Tundra Esports



Gaimin Gladiators



Team Spirit



Night Pulse



Aurora Gaming



BOOM Esports



Talon Esports



1win Team



One Move



Team Tidebound



Wildcard



M80



Formato do Torneio

Fase de Grupos (22 a 26 de março): As 16 equipes competirão em um sistema suíço modificado, com todas as séries sendo disputadas em melhor de três (MD3). Os oito melhores times avançam para os playoffs, enquanto os demais serão eliminados.

Playoffs (27 a 30 de março): A fase final será no formato de chave de dupla eliminação. As partidas seguem no formato MD3, com exceção da Grande Final, que será decidida em melhor de cinco (MD5).

A transmissão ao vivo terá início no dia 22 de março, às 6h da manhã (horário de Brasília), com cobertura completa da BTSBrasilTV.

Para mais informações sobre o torneio e outras novidades, acompanhe a BTSBrasilTV no Instagram, Twitch e YouTube.