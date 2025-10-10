Fluxo vive dia histórico com tricampeonato no Free Fire e vaga garantida no Major de CS2

Foto: João Ludgero/HLTV O Fluxo confirmou sua classificação para o Starladder Budapest Major 2025, torneio internacional que será realizado na Hungria

O Fluxo viveu um fim de semana com dois feitos marcantes que reforçam seu peso no cenário competitivo dos esportes eletrônicos. No domingo, 5, a equipe conquistou o tricampeonato da FFWS Brasil 2025, principal torneio nacional de Free Fire, e garantiu vaga na Free Fire World Series, que terá sua final mundial no dia 31 de outubro, em Jacarta, na Indonésia.

A vitória coroou uma temporada de domínio. O time terminou na liderança geral da competição, somando 124 pontos, três Booyahs e 50 abates em oito quedas, desempenho que consolidou o controle do Fluxo sobre o cenário nacional.

Mas o fim de semana de títulos começou antes: na sexta-feira, 3, a organização venceu o modo Contra Squad, novo formato competitivo lançado pela Garena. A modalidade, que substitui parte das antigas dinâmicas da liga, tem sido destacada por equipes e jogadores por trazer mais ritmo, novas premiações e um sistema de pontuação que valoriza a regularidade ao longo da temporada.

Enquanto o elenco de Free Fire dominava a disputa nacional, outro time da organização também vivia um momento decisivo. No Counter-Strike 2, o Fluxo confirmou sua classificação para o Starladder Budapest Major 2025, torneio internacional que será realizado na Hungria a partir de 24 de novembro.

A vaga veio após a equipe alcançar o terceiro lugar no Circuit X, em Curitiba, superando a ShindeN por 2 a 0 e somando os pontos necessários no ranking oficial da Valve. O resultado garante presença no segundo Major da temporada, o terceiro da história do Fluxo, e consolida o time entre as principais forças sul-americanas da modalidade.

Para Alex Watanabe, diretor de operações do Fluxo, o momento reflete o amadurecimento da equipe em diferentes frentes.

“O fim de semana foi um marco na nossa história. Ver o Fluxo se destacar em dois dos maiores cenários do e-sports mundial mostra o quanto nosso trabalho vem evoluindo. O tricampeonato no Free Fire reforça nossa consistência, enquanto a vaga no Major de CS2 representa um novo passo no crescimento da organização”, afirmou.

Fundado em 2021 por Bruno “Nobru” Goes, Lúcio “Cerol” Lima e Jeferson “Jefão” Moreira, o Fluxo nasceu do sonho de dois criadores de conteúdo periféricos que transformaram a popularidade nos games em uma marca com atuação profissional e presença internacional.

Desde então, a organização se tornou uma das mais influentes do país, reunindo milhões de torcedores e expandindo suas operações para além das competições, com projetos sociais, como o Instituto Fluxo, e atuação em outras frentes esportivas, como o Fut7.