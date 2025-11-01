Cearense João Victor é anunciado por Carlo Ancelotti para o Mundial de Futebol Virtual
Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
A Seleção Brasileira de Futebol Virtual foi convocada nessa sexta-feira, 31, para o FIFAe World Cup 2025, a Copa do Mundo da modalidade. Entre os nomes está o cearense João Victor Lopes, de 21 anos, jogador da equipe Onic Esports, da Indonésia. O torneio acontece entre os dias 10 e 19 de dezembro, em Riyadh, na Arábia Saudita.
O anúncio da convocação foi feito pelo técnico da Seleção principal, Carlo Ancelotti, e pelo coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, como forma simbólica de apoiar o crescimento dos e-sports no País. O Brasil chega ao campeonato como bicampeão mundial, após conquistar os títulos em 2022 e 2023.
A preparação da equipe será realizada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), entre os dias 2 e 5 de dezembro, com foco em estratégias, entrosamento e fortalecimento do espírito de Seleção. Além do eFootball Console, o Brasil disputará ainda as modalidades eFootball mobile e Rocket League.
Confira os convocados da Seleção Brasileira de Futebol Virtual 2025
eFootball console
Henrykinho (Imperial eSports – Brasil)
João Victor (Onic – Indonésia)
eFootball mobile
Juninho (Eagle X – Malásia)
Técnico: Thiago Avaré (Imperial eSports – Brasil)
Rocket League
Lostt (Furia eSports – Brasil)
YanXNZ (Furia eSports – Brasil)
Swiftt (Furia eSports – Brasil)
Técnico: Bruno Visqui (Furia eSports – Brasil)
Quem é o jogador João Victor
Natural de Fortaleza, João Victor começou sua trajetória jogando futebol virtual ainda crianças e rapidamente se destacou pelo talento e disciplina. Hoje, é bicampeão mundial e tetracampeão nacional, sendo um dos nomes mais promissores do cenário competitivo de Fifa.
Além da convocação, ele também concorre ao Prêmio eSports Brasil 2025, a principal premiação do setor no País. O jogador tornou-se referência para jovens cearenses que sonham em transformar os jogos eletrônicos em profissão e em caminho de reconhecimento internacional.