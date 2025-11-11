Em meio a polêmicas sobre segurança infantil, Roblox convida pais para integrar programa global

Foto: Roblox O momento em que essa iniciativa chega não é por acaso. Nos últimos meses, Roblox vem enfrentando crescentes críticas e investigações sobre vulnerabilidades de segurança para menores

Muito popular entre crianças e adolescentes, o Roblox está abrindo inscrições para o seu Conselho de Pais (Parents Council), uma iniciativa inédita que busca envolver mães, pais e responsáveis na criação de um ambiente digital mais seguro para os usuários. O programa inclui pela primeira vez participantes do Brasil, principalmente em um momento de muitas polêmicas envolvendo a segurança infantil na plataforma.

O programa abrangerá o período de janeiro a dezembro de 2026 e as inscrições estão abertas até 23 de novembro de 2025, às 5h (horário de Brasília). Os interessados devem residir no Brasil (ou nas regiões elegíveis), ter algum grau de familiaridade com Roblox e possuir bom domínio do inglês para interagir no contexto global.

Os pais e responsáveis selecionados atuarão como consultores e “embaixadores” do bem-estar digital junto à equipe do Roblox. Entre suas atribuições estão oferecer feedback sobre políticas e recursos de segurança, participar de encontros periódicos (uma vez por trimestre) e representar a perspectiva dos responsáveis em cada região.

O momento em que essa iniciativa chega não é por acaso. Nos últimos meses, Roblox vem enfrentando crescentes críticas e investigações sobre vulnerabilidades de segurança para menores. Estima-se que cerca de 40% de seus usuários tenham menos de 13 anos, e a plataforma foi alvo de denúncias internacionais de aliciamento, conteúdo sexualizado, e falhas no controle de idade e moderação.

Entre os exemplos dessas críticas estão casos como processos nos Estados Unidos que alegam a falta de proteção efetiva para usuários menores. Tudo isso tem intensificado a pressão regulatória sobre a empresa.

No Brasil, já foram registrados diversos casos graves envolvendo o público infantil e a plataforma, incluindo acusações de exploração, assédio e exposição a conteúdos impróprios. A preocupação com a segurança das crianças e adolescentes na plataforma, portanto, tem gerado investigações e processos contra o Roblox.



O Ministério Público do Trabalho de São Paulo, por exemplo, investiga a plataforma por suspeita de trabalho infantil online. A investigação surgiu após a denúncia de que crianças e adolescentes estariam desenvolvendo jogos no Roblox com a promessa de ganhar a moeda virtual do jogo, o Robux.

No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil chegou a cumprir um mandado contra um adolescente de 16 anos investigado por assédio digital. O caso começou com a denúncia de que uma criança de 12 anos foi chantageada para enviar fotos íntimas, após ser abordada pelo investigado por meio da plataforma.

Um dos casos mais emblemáticos aconteceu nos Estados Unidos em setembro de 2025. Tanto o Roblox quanto o Discord foram processados por uma mãe após o suicídio de seu filho de 15 anos, que foi vítima de abuso online. A mãe alega que as plataformas falharam em proteger o garoto.