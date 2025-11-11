Festival gratuito reúne games, esportes radicais e cultura urbana em Maracanaú

Foto: Maraca e-Xtreme Entre os dias 21 e 23 de novembro, o Maraca e-Xtreme reúne e-sports, motocross, skate e hip-hop durante a Semana da Juventude 2025

Acrobacias aéreas, saltos de até oito metros e muita adrenalina. O Maraca e-Xtreme 2025 promete transformar Maracanaú no centro das atenções para quem curte esportes radicais, cultura urbana e games. O festival multitemático vai oferecer entre os dias 21 e 23 de novembro, experiências que unem radicalidade, criatividade e convivência, com atrações nacionais e internacionais.

Parte oficial da Semana da Juventude 2025, o evento é gratuito e inclui desde competições de esportes radicais até torneios de e-sports, além de apresentações de hip-hop e outras expressões da cultura urbana.

No universo dos games, o público poderá participar e acompanhar disputas acirradas que contam com premiações em dinheiro nas modalidades League of Legends, Valorant, Free Fire, Brawl Stars, E-Football, Clash Royale, 8 Ball Pool e Tekken 8.

Premiações

League of Legends : 1º – R$ 1.600 | 2º – R$ 500 | MVP – R$ 200

: 1º – R$ 1.600 | 2º – R$ 500 | MVP – R$ 200 Valorant : 1º – R$ 1.600 | 2º – R$ 500 | MVP – R$ 200

: 1º – R$ 1.600 | 2º – R$ 500 | MVP – R$ 200 Free Fire : 1º – R$ 1.300 | 2º – R$ 500 | 3º – R$ 300 | MVP – R$ 200

: 1º – R$ 1.300 | 2º – R$ 500 | 3º – R$ 300 | MVP – R$ 200 Brawl Stars : 1º – R$ 500 | 2º – R$ 100

: 1º – R$ 500 | 2º – R$ 100 E-Football : 1º – R$ 700 | 2º – R$ 300

: 1º – R$ 700 | 2º – R$ 300 Clash Royale : 1º – R$ 500

: 1º – R$ 500 8 Ball Pool : 1º – R$ 500

: 1º – R$ 500 Tekken 8: 1º – R$ 500

Fora das telas, o evento também será palco para muita ação. Entre as modalidades radicais confirmadas estão o Motocross FMX, com pilotos realizando acrobacias e saltos; o BMX Dirt Jump, com ciclistas desafiando a gravidade em rampas; e o skateboard, que promete animar o público com manobras cheias de estilo.

A programação conta ainda com um espaço dedicado à cultura hip-hop, reforçando o caráter plural e urbano do festival.

O Maraca e-Xtreme é uma realização do Instituto Social para o Desenvolvimento de Potencialidades (Idep), com patrocínio do Governo do Ceará e apoio da Casa Civil e da Prefeitura de Maracanaú.