Festival gratuito reúne games, esportes radicais e cultura urbana em Maracanaú

Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Acrobacias aéreas, saltos de até oito metros e muita adrenalina. O Maraca e-Xtreme 2025 promete transformar Maracanaú no centro das atenções para quem curte esportes radicais, cultura urbana e games. O festival multitemático vai oferecer entre os dias 21 e 23 de novembro, experiências que unem radicalidade, criatividade e convivência, com atrações nacionais e internacionais.
Parte oficial da Semana da Juventude 2025, o evento é gratuito e inclui desde competições de esportes radicais até torneios de e-sports, além de apresentações de hip-hop e outras expressões da cultura urbana.
No universo dos games, o público poderá participar e acompanhar disputas acirradas que contam com premiações em dinheiro nas modalidades League of Legends, Valorant, Free Fire, Brawl Stars, E-Football, Clash Royale, 8 Ball Pool e Tekken 8.
Premiações
League of Legends: 1º – R$ 1.600 | 2º – R$ 500 | MVP – R$ 200
Fora das telas, o evento também será palco para muita ação. Entre as modalidades radicais confirmadas estão o Motocross FMX, com pilotos realizando acrobacias e saltos; o BMX Dirt Jump, com ciclistas desafiando a gravidade em rampas; e o skateboard, que promete animar o público com manobras cheias de estilo.
A programação conta ainda com um espaço dedicado à cultura hip-hop, reforçando o caráter plural e urbano do festival.
O Maraca e-Xtreme é uma realização do Instituto Social para o Desenvolvimento de Potencialidades (Idep), com patrocínio do Governo do Ceará e apoio da Casa Civil e da Prefeitura de Maracanaú.