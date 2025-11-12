Xeque-Mate: Torneios reúnem estrelas do CS2 feminino e misto no Rio

Foto: CS2 Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar partidas decisivas, showmatches históricos e a presença de grandes nomes do CS nacional e internacional

O Rio de Janeiro vai se transformar no ponto de encontro dos fãs de Counter-Strike 2. De 13 a 16 de novembro, a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, recebe o Xeque-Mate: Rainhas do Clutch x CBCS, evento que reúne os principais torneios femininos e mistos do cenário brasileiro. Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar partidas decisivas, showmatches históricos e a presença de grandes nomes do CS nacional e internacional.

Organizado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esportes Eletrônicos (FERJEE), o Xeque-Mate integra oficialmente o calendário da Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL) do Governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Leia mais Festival gratuito reúne games, esportes radicais e cultura urbana em Maracanaú

Furia atropela top 1 do mundo e Brasil é, de novo, campeão internacional de CS2

Fortaleza recebe arena gamer de 700 m² durante o Festival Tamo Junto BB 2025 Sobre o assunto Festival gratuito reúne games, esportes radicais e cultura urbana em Maracanaú

Furia atropela top 1 do mundo e Brasil é, de novo, campeão internacional de CS2

Fortaleza recebe arena gamer de 700 m² durante o Festival Tamo Junto BB 2025

A iniciativa busca fortalecer o ecossistema dos e-sports no País e consolidar o Rio como palco de grandes competições. O evento também conta com apoio da Secretaria de Turismo, que aposta na atração de visitantes e na movimentação da economia local por meio dos esportes eletrônicos.

O torneio Rainhas do Clutch, principal campeonato feminino de CS2 do Brasil, abre a programação nos dias 13 e 14, com a final marcada para o dia 16. A disputa reúne as equipes Atrix, Four Magic, Furia e MIBR, que competem por uma premiação total de R$ 150 mil, o maior valor já destinado ao cenário feminino nacional.

Já o CBCS, circuito misto brasileiro de CS2, entra em cena no sábado, 15, com as semifinais, e também define o campeão no domingo. Entre os participantes estão Vivo Keyd Stars, Bounty Hunters 1xBet, 9F Sharks e Fake do Biru. Somados, os dois torneios distribuirão mais de R$ 300 mil em prêmios.

Além das competições, o evento contará com dois showmatches especiais reunindo ídolos que marcaram gerações do Counter-Strike. Estão confirmados nomes como Lincoln “fnx” Lau, Amanda “AMD”, Raphael “Cogu”, além de homenagens às pioneiras do CS 1.6 feminino: Adriana “Dri-K”, Cláudia “Lokinha” e Paula “Cookie”.

Ícones internacionais como Loan “Edward” Sukhariev e Ola “Element” Moum também participam das homenagens.

Os ingressos gratuitos já estão disponíveis no site da Sympla, com retirada individual para cada dia do evento — sujeita à lotação do espaço.

Serviço

Xeque-Mate: Rainhas do Clutch x CBCS

Data: 13 a 16 de novembro de 2025

Local: Cidade das Artes: Avenida das Américas, 5300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: gratuitos, disponíveis em sympla.com.br