Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
As organizações de e-sports Fluxo e W7M anunciaram nesta terça-feira, 9, a fusão de suas operações. A nova entidade passa a atuar sob a marca Fluxo W7M e integra as estruturas administrativas e esportivas das duas empresas. O movimento ocorre após mais de um ano de atuação conjunta na modalidade League of Legends e expande a parceria para todas as categorias competitivas.
A nova organização reúne elencos e comissões técnicas de League of Legends, CS2, Rainbow Six, Free Fire, EA FC e Fluxo FC, equipe da Kings League. Segundo o comunicado, a operação unificada visa eliminar sobreposições e otimizar processos de gestão. Os contratos vigentes com parceiros e patrocinadores serão mantidos conforme as condições originais.
A governança da Fluxo W7M será compartilhada. Felipe Funari, atual CEO da W7M, afirmou que a fusão busca unir estrutura e comunidade para gerar valor ao setor. Os fundadores do Fluxo, Bruno "Nobru" Goes e Lucio "Cerol" dos Santos, permanecem como sócios e atuarão nas decisões estratégicas.
Nobru declarou que o foco é o desenvolvimento do ecossistema e dos atletas, enquanto Cerol classificou a união com a W7M como um passo para o crescimento da organização.
A organização será responsável pela montagem de uma arena gamer de mais de 700 metros quadrados no local. O espaço oferecerá competições, simuladores e experiências de realidade virtual. Nobru e Cerol participarão do evento.
