Foto: Fluxo W7M A gestão das equipes passa a ser compartilhada e os fundadores Nobru (à esquerda) e Cerol (à direita) cumprem agenda na capital cearense durante festival de games nesta semana

As organizações de e-sports Fluxo e W7M anunciaram nesta terça-feira, 9, a fusão de suas operações. A nova entidade passa a atuar sob a marca Fluxo W7M e integra as estruturas administrativas e esportivas das duas empresas. O movimento ocorre após mais de um ano de atuação conjunta na modalidade League of Legends e expande a parceria para todas as categorias competitivas.

A nova organização reúne elencos e comissões técnicas de League of Legends, CS2, Rainbow Six, Free Fire, EA FC e Fluxo FC, equipe da Kings League. Segundo o comunicado, a operação unificada visa eliminar sobreposições e otimizar processos de gestão. Os contratos vigentes com parceiros e patrocinadores serão mantidos conforme as condições originais.

A governança da Fluxo W7M será compartilhada. Felipe Funari, atual CEO da W7M, afirmou que a fusão busca unir estrutura e comunidade para gerar valor ao setor. Os fundadores do Fluxo, Bruno "Nobru" Goes e Lucio "Cerol" dos Santos, permanecem como sócios e atuarão nas decisões estratégicas.

Nobru declarou que o foco é o desenvolvimento do ecossistema e dos atletas, enquanto Cerol classificou a união com a W7M como um passo para o crescimento da organização.

Agenda em Fortaleza

A nova marca inicia as atividades com presença confirmada no Ceará. A Fluxo W7M estará em Fortaleza durante o Festival Tamo Junto BB 2025, que ocorre entre os dias 10 e 14 de dezembro no Marina Park Hotel.

A organização será responsável pela montagem de uma arena gamer de mais de 700 metros quadrados no local. O espaço oferecerá competições, simuladores e experiências de realidade virtual. Nobru e Cerol participarão do evento.